Adam Driver si trasforma in un centauro nel sexy spot di Burberry (VIDEO)

Adam Driver si è trasformato in un centauro incredibilmente sexy per lo spot di Burberry mandando in subbuglio i social media.

Adam Driver, che ha sempre detto di non riuscire a guardare le sue performance sullo schermo, sta affrontando la sua timidezza attraverso il mondo delle fragranze in un nuovo spot di Burberry. Il brand ha pubblicato un nuovo video in cui Driver incarna l'essenza dell'ultima fragranza maschile del marchio di lusso britannico "Burberry Hero".

La pubblicità dura circa un minuto: nel filmato Driver e un cavallo imitano i movimenti l'uno dell'altro mentre corrono e nuotano insieme sulle note di "Two Weeks" di FKA twigs. La scena va avanti e indietro tra Driver e il cavallo fino a quando i due diventano una cosa sola: un centauro.

Queste immagini hanno lasciato senza fiato gli utenti dei social media che, come ha scritto qualcuno su twitter, sono letteralmente svenuti per l'attore. "Burberry Hero" è descritto sul sito ufficiale del marchio come un "nuovo spirito maschile che esplora i codici della dualità e il potere del regno animale". Nella descrizione del prodotto, il brand afferma che la campagna è una metafora "per la trasformazione personale. Un uomo nuovo. Un eroe".

Il Chief Creative Officer di Burberry, Riccardo Tisci, ha progettato la bottiglia affinché assomigliasse allo zoccolo di un cavallo, mentre il suo contenuto è descritto dal marchio come una combinazione di bergamotto, ginepro e pepe nero con l'aggiunta di oli di legno di cedro provenienti da tre diverse catene montuose.