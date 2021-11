Adam Driver: "Maratone di bevute sul set? Non posso né confermare né smentire"

Adam Driver, intervistato dal The Irish Times, ha recentemente parlato di The Last Duel, il nuovo film diretto da Ridley Scott, con protagonisti Matt Damon, lo stesso Driver, Jodie Comer e Ben Affleck, e delle presunte maratone di bevute che si sarebbero verificate sul set di una pellicola in cui ha recitato.

The Last Duel: Adam Driver durante una scena

"Girare un film durante il Covid", ha esordito Driver, parlando di The Last Duel, "non è la stessa cosa... ti manca il cameratismo e le maratone di bevute". Dopo aver pronunciato queste parole la star ha fatto una pausa, secondo quanto riportato dal giornalista, prima di aggiungere: "Maratone di bevute che io non faccio."

A questo punto il giornalista, incuriosito, ha domandato: "Quindi durante l'intera trilogia di Star Wars, per esempio... non hai mai portato a termine una maratona di bevute per quanto concerne i progetti ambientati in Irlanda?", al che l'attore ha risposto: "Non posso né confermare né smentire che sia accaduto. Non so perché sono entrato in queste acque, sono acque veramente gelide, meglio parlare d'altro."

House of Gucci: Adam Driver e Lady Gaga

A proposito di House of Gucci, durante la stessa intervista, Adam Driver ha dichiarato: "Non ne sapevo nulla fino a quando Ridley non mi ha inviato la sceneggiatura, ero troppo giovane quando si sono verificati i fatti. Mi ha mandato il copione mentre stavamo lavorando a The Last Duel, mi è piaciuto molto lavorare con lui quindi non vedevo l'ora di rifarlo immediatamente".