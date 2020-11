Adam Driver e Greta Gerwig nel nuovo film Netflix di Noah Baumbach

Adam Driver e Greta Gerwig saranno protagonisti del nuovo film diretto da Noah Baumbach e prodotto da Netflix. La nuova collaborazione tra il regista newyorkese e la piattaforma streaming arriva dopo il successo di Storia di un matrimonio, che vedeva già protagonista Adam Driver.

Storia di un matrimonio: un'immagine dell'esibizione di Adam Driver

Del progetto in questione, annunciato da What's On Netflix, per il momento non si hanno ulteriori dettagli se non che le riprese inizieranno nel 2021. Entro fine anno, se tutto andrà bene, il film potrebbe approdare sulla piattaforma streaming.

Noah Baumbach, regista di pellicole intime come Il calamaro e la balena e Frances Ha, tornerà a dirigere per la quarta volta la sua musa e compagna di vita Greta Gerwig dopo Frances Ha, Greenberg e Mistress America. Con Adam Driver sarebbe la seconda collaborazione dopo Storia di un matrimonio, pellicola in parte autobiografica che ha fruttato all'attore una candidatura all'Oscar.

Il film in arrivo è solo l'ultimo di una serie di intriganti progetti annunciati da Netflix per il 2021: la futura lineup comprende film di Richard Linklater, Zack Snyder, Andrew Dominik, Adam McKay, Guillermo del Toro, Jane Campion ed Henry Selick.

