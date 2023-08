Adam Driver è Ferrari nello spettacolare trailer del biopic di Michael Mann

01 Distribution ha diffuso in streaming il primo teaser trailer di Ferrari, biopic sul leggendario costruttore italiano diretto da Michael Mann e interpretato da Adam Driver. La pellicola verrà presentata in concorso alla Mostra del cinema di Venezia e uscirà prossimamente nelle sale.

Il filmato si apre con il rombo di un motore Ferrari e alterna diverse sequenze della storia, che racconterà la nascita del prestigioso marchio fino al successo nel mondo delle corse; parallelamente seguiremo anche la storia privata di Ferrari, i drammi famigliari e il grave lutto della perdita del figlio Dino per una grave malattia.

Gli eventi del lungometraggio saranno ambientati nell'estate del 1957 quando Enzo Ferrari è in crisi a causa dei problemi economici che mettono a rischio l'azienda fondata con la moglie Laura dieci anni prima. Il loro matrimonio fa inoltre i conti con molti momenti drammatici ed Enzo decide di provare a trovare una soluzione partecipando alla Mille Miglia.

Insieme ad Adam Driver nel cast sono presenti anche Penelope Cruz, Shailene Woodley, Patrick Dempsey, Jack O'Connell, Sarah Gadon e Gabriel Leone.

Ferrari, Pietro Scalia: "Tutti pensano che il film di Michael Mann sia un biopic. Non è così"

È lo stesso montatore del lungometraggio, il nostrano Pietro Scalia, a definire Ferrari "più di un biopic", esaltando per altro il lavoro di Mann come regista: "Il film è stato girato a Modena e dintorni nell'estate del 2022. Io avevo la sala di montaggio in loco e ho seguito la lavorazione da vicino. Devo dire che Mann è una persona molto precisa, prende appunti su ogni cosa e per questo mi arrivavano giornalmente paginate di osservazioni e direttive non facili da leggere. Ha una concentrazione pazzesca e l'energia di un ventenne".