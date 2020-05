Acqua e sapone: il film di Carlo Verdone stasera su Cine34

Stasera su Cine34, alle 21:10, va in onda Acqua e sapone, quarto film da regista e interprete di Carlo Verdone, commedia del 1983 con protagonista Natasha Hovey, qui al suo esordio cinematografico.

Ispirato a un servizio RAI sul fenomeno delle baby modelle, esploso all'inizio degli anni '80, Acqua e sapone è la storia di Rolando Ferrazza (Carlo Verdone), giovane laureato che lavora come bidello in un istituto privato di Roma. Per una fortuita coincidenza trova, sotto mentite spoglie - quelle di un prete, Padre Spinetti - un'occupazione piú remunerativa diventando istitutore personale di Sandy (Natasha Hovey), una giovanissima fotomodella. Sulle prime riuscirà a farla franca, ma poi la ragazza sarà la prima a capire il suo gioco, e purtroppo non l'unica...

Meno brillante dei precedenti 3 film di Verdone, tuttavia Acqua e sapone regalò ad Elena Fabrizi, in arte Sora Lella, il primo e unico David di Donatello della carriera come Migliore attrice non protagonista.