Achille Lauro: chi è Giulia Toscano, la presunta fiamma del giudice di X Factor

Pare che Achille Lauro, cantante attualmente al banco dei giudici di X Factor, abbia una nuova fiamma. La ragazza in questione sarebbe una certa Giulia Toscano, sorella di quella Sarah Toscano che lo scorso anno ha vinto Amici. Come ha riportano Deianira Marzano, e come testimoniano alcune foto trapelate sui social, i due si starebbero frequentando con una certa assiduità.

Achille Lauro ha una nuova relazione?

Il pettegolezzo, per l'appunto, viene riportato dalla "regina" dei gossip attraverso una serie di storie che Deianira Marzano ha pubblicato su Instagram. "Sembra che il riservatissimo Achille Lauro abbia trovato l'amore" ha scritto una talpa a Deianira e ha rivelato che la ragazza in questione è Giulia Toscano. "Lei è stata inquadrata durante il secondo live di X Factor ed era presente sia al concerto di Milano che all'Armani privé il 30 ottobre" continua. La storia pubblicata su Instagram mostra anche alcune foto che confermerebbero il gossip. "C'è anche un video dove sembra che lui la baci" continua. Nessuna conferma o smentita è arrivata dai diretti interessati.

Achille Lauro è gay? La risposta del cantante

Oltre alle voci della Marzano, sul profilo di Giulia Toscano sono apparse alcune foto in cui la ragazza insieme alla sorella si è lasciata immortalare, dopo la puntata di X Factor, seduta dietro la scrivania dei giudici. "E che giudici", si legge dalla didascalia. Di Giulia Toscano si sa poco o nulla, tranne che è la sorella di Sarah Toscano, che lo scorso anno ha vinto Amici e che si è imposta nelle classifiche con la sua Sexy Magica.