Ace of Diamond, dopo più di 5 anni torna l'anime su uno degli sport più apprezzati in Giappone

Dopo sei anni di silenzio, Ace of the Diamond Act II torna con una nuova stagione. Il doppiatore Ryota Osaka racconta sorpresa ed emozione per un sequel inatteso, ora disponibile su Crunchyroll.

Un ritorno inatteso che riscrive la stagione anime

Nel mosaico sempre più affollato della stagione anime Primavera 2026, dominata da sequel attesi e nuove produzioni, il ritorno di Ace of the Diamond Act II ha avuto un effetto particolare: quello di un ricordo che torna a bussare quando meno te lo aspetti. Non era tra i titoli inizialmente annunciati, e proprio per questo la sua conferma ha assunto un peso specifico ancora maggiore.

La serie, tratta dal manga di Yuji Terajima pubblicato su Weekly Shonen Magazine, rappresenta uno dei punti di riferimento nel panorama degli anime sportivi. Un racconto sul baseball, uno degli sport più apprezzati in Giappone, che ha costruito la propria identità su crescita, disciplina e tensione agonistica, senza mai affidarsi a scorciatoie narrative.

Il ritorno arriva dopo oltre sei anni dalla conclusione della prima stagione di Act II, un intervallo che, nel ritmo serrato dell'industria anime, equivale quasi a una pausa generazionale. Eppure, invece di disperdere l'interesse, ha contribuito a trasformare l'annuncio in un evento.

A sorprendere è stata anche la tempistica: la conferma è arrivata con un aggiornamento dell'ultimo minuto, modificando la lineup ufficiale di Crunchyroll e inserendo la serie tra i titoli di punta. Un'aggiunta tardiva, ma capace di ridefinire le aspettative della stagione.

Sul piano produttivo, il progetto segna anche un cambio significativo: dopo le collaborazioni con Madhouse e Production I.G., la nuova stagione è affidata allo studio OLM. Una transizione che potrebbe influenzare il tono visivo e il ritmo della narrazione, mantenendo però intatto il cuore della serie.

La voce di Sawamura: tra attesa e incredulità

A dare un volto emotivo a questo ritorno è Ryota Osaka, storica voce di Eijun Sawamura. Il suo racconto restituisce una prospettiva interna rara, fatta di attesa, fiducia e sorpresa. "Ero convinto che prima o poi avremmo fatto un sequel, dovevamo solo aspettare il momento giusto. Non ho mai pensato che non sarebbe successo, ma quel periodo è durato sei anni."

Una dichiarazione che racconta non solo la resilienza di un progetto, ma anche la sua sospensione nel tempo. E quando l'annuncio è finalmente arrivato, la reazione è stata tutt'altro che contenuta: "Ero davvero felice. È stata una sorpresa totale, sono rimasto scioccato. Ricordo di aver trattenuto a stento le lacrime."

Parole che rivelano quanto il legame tra attore e personaggio possa restare intatto anche dopo anni di silenzio. Osaka, noto anche per ruoli in titoli come Demon Slayer, Attack on Titan e Classroom of the Elite, conferma con questa interpretazione uno dei suoi lavori più rappresentativi.

Nel frattempo, la distribuzione segue un modello globale consolidato: nuovi episodi disponibili settimanalmente su Crunchyroll in diverse regioni, dall'Europa all'America fino al Medio Oriente. La data per il doppiaggio non è ancora stata annunciata, ma è attesa nelle prossime settimane.

Il ritorno di Ace of the Diamond Act II non è solo una continuazione narrativa. È una dimostrazione di come alcune storie possano rimanere in sospeso senza perdere forza, pronte a riprendere il gioco esattamente da dove lo avevano lasciato.