Aaron Paul lascia Los Angeles: ecco perché la star di Breaking Bad si è trasferita a Parigi

Aaron Paul ha deciso di lasciare Los Angeles. La star di Breaking Bad, serie cult di Vince Gilligan nella quale ha recitato nei panni di Jesse Pinkman, ha seguito l'esempio di diversi suoi colleghi lasciando la California.

Intervistato dal Daily Mail, l'attore ha spiegato il motivo della scelta che ha preso insieme alla sua famiglia, trasferendosi a Parigi e iniziando lì una nuova fase della propria vita.

Perché Aaron Paul si è trasferito a Parigi?

Ospite del Gran Premio di Formula Uno di Las Vegas, Aaron Paul ha raccontato: "Quando ci sono stati gli incendi a LA, abbiamo capito che per noi era finita con LA, quindi abbiamo venduto la nostra casa e ci siamo trasferiti a Parigi".

Aaron Paul in una scena di Breaking Bad

Paul è entusiasta della sua nuova vita in Francia insieme alla moglie Lauren e ai suoi due figli piccoli: "Parigi è fantastica. Ci siamo trasferiti là per i bambini. Abbiamo sempre desiderato vivere immersi in una cultura completamente diversa".

La casa in vendita e gli incendi che hanno devastato l'area di Los Angeles

Ad inizio anno, diversi incendi boschivi sono divampati dentro e intorno alla gigantesca area di Los Angeles, distruggendo più di 18.000 abitazioni e uccidendo oltre 400 persone. Gli incendi avrebbero causato circa 50 miliardi di dollari di danni.

Lo scorso luglio, i media avevano annunciato la decisione di Aaron Paul di mettere in vendita la propria casa a Los Feliz: una proprietà con tre camere da letto per il valore stimato in circa 10 milioni di dollari. Si trova su 1,5 acri di terreno e mescola dettagli d'epoca con elementi moderni.

L'abitazione era stata di proprietà in passato anche di Robert Pattinson, Tim Curry, Noah Wyle, Kareem Abdul-Jabbar e Jim Parsons: "Aberdeen (Avenue) è stata un rifugio sicuro per la mia famiglia, e ci sentiamo così fortunati ad aver vissuto così tanta vita qui negli anni. Terremo per sempre questa casa e la sua storia vicino ai nostri cuori" ha dichiarato Paul.