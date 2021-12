A un metro da te, su Prime Video in streaming da oggi

Cole Sprouse è insieme a Haley Lu Richardson il protagonista di A un metro da te, disponibile in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 21 dicembre 2021 per tutti gli utenti abbonati!

Il lungometraggio racconta la storia della diciassettenne Stella Grant (Richardson) che, dopo aver trascorso la maggior parte della sua vita in ospedale a causa della fibrosi cistica, incontra l'affascinante Will Newman (Sprouse), anche lui un paziente della struttura medica. Tra i due c'è subito un incredibile feeling, tuttavia i loro problemi di salute impediscono un avvicinamento dal punto di vista fisico. Stella deve quindi cercare di salvare Will quando il giovane decide di ribellarsi ai medici e non seguire più le cure prescritte.

A un metro da te: Cole Sprouse e Kimberly Hebert Gregory in una scena

La sceneggiatura del progetto è di Mikki Daughtry e Tobias Iocanis, mentre la regia è di Justin Baldoni, conosciuto dal pubblico televisivo per il suo ruolo nella serie Jane the Virgin. La produzione è stata curata da Cathy Schulman, già nel team di 17 anni (e come uscirne vivi). Nel cast troviamo anche Moises Arias, Kimberly Herbet Gregory, Parminder Negra, Emily Baldoni, Gary Weeks e Claire Forlani.

