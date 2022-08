A Theft of Lies sarà la nuova serie dello sceneggiatore di A Discovery of Witches, Chris Cornwell

Lo sceneggiatore di A Discovery of Witches Chris Cornwell è al lavoro su una nuova serie tv, un heist drama intitolato A Theft of Lies.

A Theft of Lies è il prossimo progetto seriale dello sceneggiatore di A Discovery of Witches Chris Cornwell, che si dedicherà all'heist drama prodotto per ZDF Studios e Three Tables Productions.

La penna dietro la serie urban fantasy A Discovery of Witches - Il Manoscritto delle Streghe basata sui romanzi di Deborah Harness e la serie action thriller Strike Back ha un nuovo show televisivo in cantiere, e dalle premesse sembra alquanto interessante.

Come riporta Deadline, infatti, A Theft of Lies seguirà un falsario d'arte e una ladra professionista nel tentativo di recuperare degli artefatti asiatici rubati ai legittimi proprietari nel corso del passato colonialista della Gran Bretagna. La storia trova ispirazione dal vero e proprio raid di opere d'arte cinesi avvenuti negli ultimi anni nei musei e nelle collezioni europee.

"James Tobin è un mercante d'arte inglese di origini est-asiatiche. Tobin è rinomato per la sua abilità nel trovare e rivendere opere perdute di grandi artisti all'élite in visita alla sua galleria d'arte di Kensington. Ma l'affascinante uomo d'alta classe e diabolicamente intelligente è proprio come la merce che vende: falso" si legge nella sinossi ufficiale dello show.

E continua "E mentre tutti cascano nel suo tranello, c'è chi sa perfettamente chi si cela dietro la maschera: l'astuta, sicura di sé e impeccabilmente vestita Xiaoli 'Lily' Jiang gli farà un'offerta che Tobin non sarà in grado di rifiutare. Lily è la mente dietro una serie di assurdi furti, ma ha bisogno di Tobin, delle sue abilità e delle sue conoscenze nell'alta classe per rubare dalla tanto odiata élite e diventare ricca facendolo. I due però si ritroveranno presto a fare i conti con Nathan Everett, l'unico membro della squadra specializzata in crimini d'arte di Scotland Yard, che è sulle loro tracce. E man mano che la posta in gioco si fa più alta, Lily e Tobin troveranno l'amore, nonostante la lealtà alla missione e al proprio partner verrà messa a dura prova".

"I drama sono un gioco d'identità e inganno" ha affermato Cornwell commentando l'annuncio della produzione dello show, anticipando che A Theft of Lies avrà "tutti gli eccitanti risvolti e sviluppi di personaggi che ci si aspetta dal genere", ma sarà "una storia che riguarda le parti di noi stessi che decidiamo di vendere per poter dimostrare che apparteniamo alla società".