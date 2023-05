A testa alta stasera su TV8: trama e cast del film con Dwayne Johnson

Stasera, 22 maggio, su TV8, in prima serata, alle 21:30, va in onda A testa alta. La pellicola statunitense, che mischia azione e thriller, è stata diretta da Kevin Bray, la sceneggiatura è stata scritta da David Klass, Channing Gibson, David Levien e Brian Koppelman. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

A testa alta: Trama

Chris Vaughn, pluridecorato militare delle Forze Speciali, decide di congedarsi e fare ritorno al paese dove è nato per costruirsi una nuova vita. Una volta a casa scopre con stupore del tranquillo centro di campagna che ricordava è rimasto ben poco: Jay Hamilton, suo rivale ai tempi del liceo, ha trasformato la zona in un ricettacolo di criminali dove droga, corruzione e violenza regnano incontrastate. Stanco di assistere impotente ai soprusi subiti dagli inermi abitanti del paese, Vaughn decide di assumere la carica di Sceriffo.

A testa alta: Curiosità

A testa alta è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 13 Agosto 2004 distribuito da 20th Century Fox. Le riprese del film si sono svolte dal 23 Giugno 2003 all'1 Settembre 2003 in Canada.

La pellicola narra la vera storia di Buford Hayse Pusser, uno sceriffo della contea di McNairy, Tennessee, che è stato la fonte d'ispirazione per la trama. Pusser, scomparso nel 1974 in un tragico incidente stradale, era anche un ex lottatore di wrestling, proprio come il protagonista interpretato da The Rock.

Del film Un duro per la legge (1973) sono stati realizzati tre sequel (I giorni roventi del poliziotto Buford, Final Chapter: Walking Tall e A Real American Hero).

Dello stesso film è stato poi realizzato un remake dal titolo A testa alta (nel 2004) al quale hanno fatto seguito due pellicole: Walking Tall 2: La resa dei conti e Walking Tall 3 - Giustizia personale.

La saga realizzata tra gli anni '70 e '80, inoltre ha ispirato anche una serie televisiva dal titolo Walking Tall, andata in onda per una sola stagione nel 1981.

A testa alta: Interpreti e personaggi