A Quiet Place - Giorno 1, Michael Sarnoski spiega perché John Krasinski l'ha scelto come regista

Michael Sarnoski ha spiegato perché John Krasinski lo ha scelto come regista di A Quiet Place - Giorno 1, in arrivo sul grande schermo.

Il film A Quiet Place: Giorno 1 sta per arrivare nelle sale e Michael Sarnoski ha svelato perché John Krasinski l'ha scelto come regista del progetto prequel della saga.

A convincere il creatore del franchise è stato Pig, il lungometraggio con star Nicolas Cage nel ruolo di un uomo che cerca in tutti i modi di recuperare il suo maiale, dopo che gli è stato rubato.

Il coinvolgimento di Sarnoski

In un'intervista rilasciata a Empire, Michael Sarnoski ha spiegato: "Quando John Krasinski mi ha inizialmente coinvolto nel progetto, la sua direttiva è stata: 'Puoi portare un po' di quel tocco in stile Pig all'universo di A Quiet Place?'. Quello che voleva era vedere qualcuno di diverso alle prese con quello che aveva creato. Trovare quelle differenze è stato entusiasmante. Non era qualcosa da cui ci siamo allontanati".

Il regista di A Quiet Place: Giorno 1 ha quindi sottolineato le differenze tra i primi due capitoli della saga e il prequel: "Nei primi due la famiglia era davvero importante. E quello portava a dei personaggi che hanno un rapporto consolidato. Volevo esplorare l'aspetto che la fine del mondo sembrava per le persone che non avevano un legame o un motivo per cui preoccuparsi uno dell'altro".

A Quiet Place - Giorno 1, annunciata la classificazione dello spinoff con Lupita Nyong'o

Un film sull'inizio dell'apocalisse

Michael si è avvicinato alla sfida di immergersi nel mondo creato da Krasinski non lasciandosi intimidire e accettando di mettersi alla prova con qualcosa di nuovo.

La star di The Office ha firmato la sceneggiatura del film prequel e ne è il produttore.

Al centro della trama ci sono Samira, interpretata da Lupita Nyong'o, e Joseph Quinn, che ha la parte di Eric. I due non si conoscono e si ritrovano ad affrontare l'arrivo degli alieni nella città di New York.

Nel cast ci sono anche Alex Wolff, Denis O'Hare e Djimon Hounsou, al suo ritorno nella saga di A Quiet Place.