A Quiet Place: Day One, Joseph Quinn potrebbe far parte del cast

L'attore Joseph Quinn sembra stia per unirsi al cast del film A Quiet Place: Day One, lo spinoff dei lungometraggi diretti da John Krasinski.

Joseph Quinn, dopo aver conquistato i cuori dei fan di Stranger Things, potrebbe ottenere uno dei ruoli principali nel film A Quiet Place: Day One, progetto spin-off della saga ideata da John Krasinski.

Il progetto sarà diretto da Michael Sarnoski, già autore di Pig, basandosi su un'idea del creatore della saga cinematografica.

La protagonista di A Quiet Place: Day One sarà Lupita Nyong'o e Joseph Quinn sta attualmente concludendo le trattative per entrare a far parte del gruppo di interpreti coinvolti nel progetto.

Stranger Things 4: Joseph Quinn in una scena del volume 1

Il lungometraggio sarà prodotto da Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller e John Krasinski. Il film dovrebbe inoltre essere il primo capitolo di una nuova serie di lungometraggi.

Joseph Quinn è reduce dal successo ottenuto con la sua interpretazione di Eddie nella serie Stranger Things. L'ultimo arrivato tra le fila del cast è riuscito a ottenere l'attenzione dei fan con la sua performance e sono in tanti a chiederne un ritorno nell'ultima stagione, nonostante il destino del giovane amante dell'heavy metal sembra sia definitivo.