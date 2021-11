A Man Named Scott, su Prime Video in streaming da oggi

A Man Named Scott, il film documentario musicale del 2021 diretto da Robert Alexander con Kid Cudi, arriva su Prime Video in streaming da oggi 5 novembre 2021 per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Secondo Pharrell Williams, Kid Cudi è un artista che non "aderisce ai confini", riuscendo ad andare sempre oltre le apparenze. Il cantante, attore e rapper statunitense ha intrapreso da tempo un percorso molto particolare, attraverso cui aiutare le persone con la propria musica. In questo documentario verrà approfondito l'impatto emotivo del successo ottenuto da Cudi. In un primo periodo, quando l'artista venne letteralmente travolto dalla popolarità che egli stesso aveva creato, era precipitato in una lotta personale proprio con la gestione della notorietà, che può anche avere dei risvolti seri e inattesi.

A Man Named Scott: Kid Cudi in una scena del documentario

Kid Cudi è nato il 30 gennaio 1984 a Shaker Heights, Ohio e vede nella sua filmografia televisiva tanti titoli molto amati dal pubblico: ha iniziato con How to Make It in America, passando per un'ospitata in Brooklyn Nine-Nine, apparizioni in Westworld fino alla partecipazione a We Are Who We Are, la miniserie TV co-creata e diretta da Luca Guadagnino per HBO e Sky Atlantic.

