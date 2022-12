A Good Person: il trailer del nuovo film diretto da Zach Braff con Florence Pugh

A Good Person è il nuovo film diretto da Zach Braff con star Florence Pugh e il trailer regala le prime scene dell'atteso progetto.

Nel video si assiste a quello che accade quando un incidente d'auto stravolge la vita di una giovane e dà il via a una serie di eventi emozionanti. Tra tagli di capelli fatti d'istinto, amicizie inaspettate e molte difficoltà, i protagonisti cercheranno di superare ostacoli e dolori.

Il film A Good Person, scritto e diretto da Zach Braff, arriverà nei cinema americani il 24 marzo e in Italia sarà un progetto Sky Original, distribuito su Sky Cinema e in streaming solo su NOW.

Protagonisti della pellicola sono l'attrice britannica Florence Pugh e la leggenda della recitazione Morgan Freeman.

Il film è una storia su come una frazione di secondo può cambiare completamente la traiettoria delle nostre vite e come i cambiamenti che facciamo in seguito ci aiutano a rimetterci in carreggiata e fare una svolta personale.

A Good Person è prodotto da Killer Films, Elevation Films, Zach Braff e Florence Pugh.

La sinossi ufficiale anticipa:

Allison (Florence Pugh) è una giovane donna la cui vita va in mille pezzi quando sopravvive a un terribile incidente e che prova a riprendersi da una dipendenza da oppiacei e da un dolore irrisolto. Anni dopo, stringe un'improbabile amicizia con il suo aspirante suocero, Daniel (Morgan Freeman), che le darà la possibilità di combattere per rimettere insieme la propria vita e andare avanti.