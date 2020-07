A Girl Walks Home Alone At Night: la star Sheila Vand vuole un sequel

La protagonista di A Girl Walks Home Alone At Night, Sheila Vand, ha proposto che venga realizzato un sequel del film.

A Girl Walks Home Alone at Night, circa sei anni fa, ha conquistato il pubblico del Sundance flm festival, e ora la protagonista Sheila Vand ha espresso la propria approvazione nei confronti dell'ipotesi di una continuazione.

Il lungometraggio aveva ottenuto nel 2014 un'ottima accoglienza da parte del pubblico e della critica, ottenendo una graphic novel ideata come sequel della storia.

L'attrice Sheila Vand ha parlato del sequel di A Girl Walks Home Alone at Night dicendo: "Si tratta di qualcosa su cui ho sempre fantasticato e il film sembra volerlo. Era un tale fenomeno, la ricezione di quel film. Non si sarebbe mai pensato a qualcosa del genere mentre si realizzava un film in bianco e nero di vampiri in stile western, tutto in farsi, è stato meraviglioso".

L'attrice ha persino aggiunto: "La regista Ana Lily Amirpour aveva persino scritto quello che accadeva prima degli eventi mostrati nel film. Non so se abbia scritto qualcosa su ciò che accadeva dopo, ma certamente ver creato il passato della Ragazza ha permesso di avere un incredibile materiale legato a ciò che accadeva prima".

Sheila, parlando a ComicBook.com, ha inoltre sottolineato che il potenziale sostegno del pubblico potrebbe portare alla creazione di un sequel: "Se un filmmaker vuole fare ciò che desidera per qualsiasi motivo non voglio obbligare a cambiare idea, ma ho fatto emergere la questione e se i tuoi follower e ascoltatori vogliono lottare per provare a ottenerlo direi 'Dobbiamo prendere questa decisione presto perché non sto ringiovanendo e i vampiri non invecchiano'".