A Darker Shade of Magic: Derek Kolstad, autore di John Wick, firmerà la sceneggiatura

La saga di A Darker Shade of Magic verrà adattata per il grande schermo e Derek Kolstad, dopo il successo di John Wick, firmerà la sceneggiatura.

A Darker Magic, la saga fantasy creata dallo scrittore V.E. Schwab, diventerà un film e Derek Kolstad, già sceneggiatore di John Wick, firmerà la sceneggiatura.

Il progetto di cui si occuperà Derek Kolstad sarà prodotto da Sony e Neal Moritz che ha acquistato i diritti di A Darker Shade of Magic nel 2016 in collaborazione con Gerard Butler e Alan Siegel.

La storia ideata da V.E. Schwab è ambientata in quattro mondi paralleli in cui ci sono quattro versioni di Londra, governate da diversi poteri magici e monarchie: quella Grigia ha degli abitanti che ritengono la magia sia un mito, quella Rossa è caratterizzata dall'uso della magia, nella Bianca la magia è usata dai leader contro i cittadini e nella Nera la magia ha corrotto il mondo in modo irreparabile.

Kolstad ha portato al successo il franchise di John Wick, di cui è autore e creatore, e il recente John Wick 3: Parabellum ha incassato oltre 321 milioni di dollari in tutto il mondo. Lo sceneggiatore ha da poco lavorato alla serie live-action Falcon and the Winter Soldier, lo show di Disney+ ambientato nel Marvel Cinematic Universe.