A Complete Unknown: Timothée Chalamet canta Like a Rolling Stone nel nuovo trailer del film su Bob Dylan

Timothée Chalamet ha sfoggiato le sue doti canore nel nuovo trailer di A Complete Unknown, il biopic di James Mangold su Bob Dylan.

Il nuovo filmato mostra Chalamet che canta "Girl From the North Country" quando arriva a New York dal Minnesota. Inizia ad avvicinarsi alla cantante folk Joan Baez (interpretata da Monica Barbaro) e tra i due nasce una storia d'amore.

Il trailer mostra anche un filmato di Dylan e Baez che duettano al Monterey Folk Festival del 1963. Un triangolo amoroso si insinua nella loro storia quando Elle Fanning che interpreta Sylvie Russo, una versione romanzata di Suze Rotolo, l'allora fidanzata di Dylan, appare sulla copertina dell'album "The Freewheelin' Bob Dylan".

Quando Dylan diventa sempre più frustrato per essere stato etichettato come la voce dietro "Blowin' in the Wind", il cantante imbraccia una chitarra elettrica e con "Like a Rolling Stone" tutto cambia. Scoppia la bagarre: metà dei fan di Dylan si stupiscono della nuova direzione e metà lo considerano un traditore della musica folk.

A Complete Unknown, Bob Dylan ha aiutato James Mangold: "Ho uno script con tutti i suoi appunti"

Le doti canore di Chalamet

Parlando con Variety, una dozzina di esperti di Bob Dylan ha espresso un cauto ottimismo nei confronti di A Complete Unknown, lodando l'interpretazione di Chalamet di "A Hard Rain's A-Gonna Fall". "Ha azzeccato la voce? Dio, si può essere pignoli al riguardo. Ma lo fa davvero bene. Riesce a trasmettere la passione e l'anima della voce di Bob Dylan senza farla sembrare un karaoke", ha dichiarato KG Miles, autore di "Bob Dylan in the Big Apple" e "Bob Dylan and Dylan Thomas".

A Complete Unknown è scritto da Mangold e Jay Cocks, e basato sul libro del 2015 di Elijah Wald "Dylan Goes Electric!". Il resto del cast comprende, tra gli altri, Edward Norton nel ruolo di Pete Seeger, Boyd Holbrook nel ruolo di Johnny Cash, P. J. Byrne nel ruolo di Harold Leventhal, Scoot McNairy nel ruolo di Woody Guthrie, Dan Fogler nel ruolo di Albert Grossman e Will Harrison nel ruolo di Bob Neuwirth.