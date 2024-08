A Complete Unknown: reshoots in corso per il biopic su Bob Dylan con Timothée Chalamet

Dopo le reazioni mediocri che hanno accolto A Complete Unknown di James Mangold a una recente proiezione privata, sono in atto i reshoots del film che racconterà la storia di Bob Dylan. Il montaggio mostrato è stato descritto come un "lavoro in corso", che si concentrava troppo sulla relazione tra Dylan e Sylvie (Elle Fanning).

Timothée Chalamet: esperti di Bob Dylan approvano la voce dell'attore dopo il trailer di A Complete Unknown

I reshoots di A Complete Unknown

Sembra infatti che il film sia stato sottoposto a nuove riprese, che probabilmente dureranno alcune settimane. Timothee Chalamet e una "buona parte" del cast sarebbero tornati sul set in New Jersey per girare.

A Complete Unknown: la prima foto dal set

Il film biografico è stato descritto da alcuni come "eccessivamente lungo", con una durata di circa 2 ore e mezza. Mangold ha ovviamente ancora molto tempo per dare forma al suo film, che verrà senza dubbio accorciato nei prossimi mesi in vista dell'uscita a fine anno.

A Complete Unknown ha iniziato la produzione a marzo e ha terminato le riprese a maggio. Un'evoluzione molto rapida, che ora viene affrettata per l'uscita il giorno di Natale. Il biopic si ispira alla scena folk dei primi anni '60 e alla crescente fama di Dylan. Il mese scorso è stato pubblicato un trailer del film. Il cast è stellare: Chalamet che interpreta Dylan, Edward Norton (Pete Seeger), Elle Fanning (Suze Rotolo), Monica Barbaro (Joan Baez) e Nick Offerman (Alan Lomax) e Boyd Holbrook (Johnny Cash).

Basato sul libro del 2015 di Elijah Wald "Dylan Goes Electric" e originariamente intitolato Going Electric, A Complete Unknown prende in prestito una frase da Like a Rolling Stone di Dylan - l'inno folk-rock plugged-in che ha cambiato tutto.

Mangold ("Ford V Ferrari", "Logan") ha descritto A Complete Unknown come "Qualcosa alla Altman, un pezzo d'insieme" che coinvolgerà un mosaico di artisti come Guthrie, Baez, Cash e Seeger. L'ex critico cinematografico Jay Cocks ha scritto la sceneggiatura. In 30 anni ha scritto solo cinque film, tra cui L'età dell'innocenza, Silence, Gangs of New York e Strange Days, i primi tre hanno visto Martin Scorsese alla regia.