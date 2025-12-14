A Christmas Story, la baby star vide il film a 18 anni con Hugh Hefner: "Era un grande fan"

Peter Billingsley, baby star del film A Christmas Story, uscito nel 1983 nelle sale cinematografiche, ha raccontato un aneddoto che riguarda il lungometraggio diretto da Bob Clark. L'attore è stato intervistato dal New York Post e si è soffermato sul successo natalizio.

Billingsley è tornato nei panni di Ralphie anche nel seguito A Christmas Story Christmas, ma il ricordo degli spettatori è naturalmente associato al primo capito anni '80, che l'attore ha rivisto qualche anno dopo insieme ad uno spettatore d'eccezione.

La visione di A Christmas Story con Hugh Hefner

Nel corso dell'intervista rilasciata durante un evento di beneficenza a Times Square, Peter Billingsley ha raccontato di aver visto il film a 18 anni insieme ad un fan d'eccezione: Hugh Hefner. La proiezione andò in scena alla Playboy Mansion.

"Lui [Hefner] era un grande fan del film" ha spiegato Billingsley "Sono stato invitato lassù per una proiezione una volta, ed è stato davvero molto bello". Avevo 18 anni. È stato molto divertente. Non c'è molto altro da raccontare, se non che Hef era un padrone di casa molto cordiale".

I ricordi di Peter Billingsley su A Christmas Story

Peter Billingsley ha raccontato anche il processo di selezione che lo portò ad essere scelto nel ruolo di Ralphie nel film del 1983: "Non ho saputo mai nulla. Circa tre mesi dopo, ho ricevuto una telefonata. Avevo pensato di non aver ottenuto la parte" ha confessato Billingsley.

"Per caso sono stato il primissimo ragazzo in assoluto a fare il provino e [il regista Bob Clark] disse: 'Oh, quello è il ragazzo'. Ma ovviamente non assumi il primo che vedi. Così hanno continuato a cercare per tre mesi, hanno girato tutto il Paese. È stata una ricerca enorme".

Billingsley ha anche condiviso che per il film furono girate due scene che non sono mai entrate nel montaggio finale: "Sono entrambe sequenze fantasy. Una è una sequenza di Flash Gordon. E l'altra era la banda del cattivo Black Bart che cercava di attaccare Babbo Natale e rubare i giocattoli, e Ralphie li salvava. Sfortunatamente, dato che questo film è uscito nel 1983, prima dei dvd e di tutto il materiale dietro le quinte, ed è stato girato su pellicola, hanno buttato via tutto. Abbiamo cercato negli studi Warner Bros. per trovarlo, ma non ci siamo riusciti".