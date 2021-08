A casa dei Loud: svelato il cast del film live-action natalizio ispirato alla serie animata

A Casa dei Loud, la popolare serie animata, ha ispirato un film live-action intitolato A Loud House Christmas di cui ora è stato svelato il cast.

Il progetto debutterà nel mese di novembre sugli schermi di Nickelodeon e racconterà la storia di Lincoln Loud mentre si prepara per quello che dovrebbe essere un Natale memorabile.

Il film A Loud House Christmas, oltre ai già annunciati protagonisti interpretati da Wolfgang Schaeffer e Jahzir Bruno avrà nel proprio cast Brian Stepanek (Green Book, The Loud House), Muretta Moss (The Glorias), Lexi DiBenedetto (Knight Squad), Dora Dolphin (American Housewife), Sophia Woodward (Lethal Weapon), Catherine Ashmore Bradley (Harry Potter and the Cursed Child a Broadway), Morgan McGill (Lovecraft Country), Aubin Bradley (Modern Love), Ella Allan (Single Parents), Mia Allan (Single Parents), Lexi Janicek (Ordinary Joe) e Charlotte Ann Tucker.

Il film racconterà quello che accade dopo che Lincoln (Schaeffer) scopre che la maggior parte delle sue sorelle stanno pianificando di trascorrere Natale distante da casa. Determinato a ricordare alla sua famiglia che devono stare insieme, Lincoln e il suo migliore amico Clyde McBride (Bruno) intraprendono una missione per mantenere le tradizioni di famiglia per le feste.

Stepanek avrà la parte di Lynn Loud Senior, il padre della famiglia Loud; Moss sarà Rita Loud, la madre del protagonista; DiBenedetto avrà il ruolo di Lori Loud, la maggiore tra i figli e quella dal carattere più determinato; Dolphin sarà Leni Loud, la più attenta alla moda con un cuore d'oro che trascorre la maggior parte del suo tempo disegnando abiti e accessori; Woodward ha la parte di Luna Loud, la musicista della famiglia che sogna di diventare una rock star; Bradley sarà Luan Loud che ama fare scherzi; McGill interpreterà Lynn Loud, atleta della famiglia che si concentra sempre sulla sua prossima gara; Bradley recita nei panni di Lucy Loud, che ama tutto quello che è spaventoso e oscuro; Ella Allan interpreta Lola Loud, la reginetta di bellezza che è completamente diversa dalla gemella Lana; Mia Allan ha la parte di Lana Loud, caratterialmente totalmente diversa da Lola; Janicek sarà Lisa Loud che ha quattro anni ed è il genio della famiglia; Tucker interpreta Lily Loud, la piccola della famiglia che sta ancora imparando a parlare, ma ha sempre qualcosa da dire.

La sceneggiatura è firmata da Liz Maccie (Make It or Break It) ed è diretta da Jonathan Judge (Punky Brewster), che ha inoltre l'incarico di produttore esecutivo in collaborazione con Matt Bierman e Michael Rubiner.

La serie animata ha debuttato nel maggio 2016 e racconta il caos che caratterizza la vita in una famiglia numerosa. Il progetto ha dato vita a una storia a fumetti, libri, progetti digitali e anche un podcast.