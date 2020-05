90 minuti in Paradiso: l'incredibile storia vera che ha ispirato il film

90 minuti in Paradiso è un film ispirato ad una storia vera - ammesso che si scelga di credere ad una storia così straordinaria - che lo scrittore Don Piper ha raccontato in un libro di successo. Il film ha come protagonisti Hayden Christensen e Kate Bosworth.

Il 18 gennaio 1989 Don Piper, un predicatore, stava tornando a casa dopo una giornata passata in chiesa quando fu ucciso all'istante: un camion si schiantò contro la sua auto e lui morì sul colpo. Piper è stato dichiarato morto dai primi soccorritori ed in seguito da tre diversi dottori. Il suo corpo è rimasto immobile ed esanime per oltre novanta minuti. Nel frattempo la sua anima, secondo quando riferì in seguito, stava sperimentando amore e gioia come mai prima d'ora in un posto in cui non era mai stato: il paradiso.

Una scena di 90 minuti in Paradiso

Piper giaceva a terra esanime quando un altro predicatore si fermò, si avvicinò ed iniziò a cantare una preghiera vicino al suo corpo: miracolosamente Piper si risvegliò ed iniziò a cantare insieme al collega. Le sue braccia erano spezzate e una delle sue gambe era a malapena attaccata al suo corpo. Questo costrinse Piper a sopportare una lunga e brutale guarigione, che includeva essere legato al letto per oltre tredici mesi.

Piper affermò di aver visto il Paradiso mentre era incosciente, aggiungendo che stava per entrare nel regno dei cieli prima che qualcuno lo riportasse sulla Terra. Il predicatore ha dichiarato di essersi poi infuriato con Dio poiché le sue ferite hanno comportato un dolore incredibile prima di poter ritrovare la sua mobilità. Dopo aver sofferto in silenzio, ha scritto il libro su cui è basato 90 minuti in Paradiso ed è in seguito diventato un celebre oratore. Il bestseller ha venduto sette milioni di copie ed è stato tradotto in 46 lingue diverse.