90 minuti in Paradiso: stasera su Rai2 il film tratto da un'incredibile storia vera

Va in onda stasera su Rai2 alle 21:20 90 minuti in Paradiso, film del 2015 con Kate Bosworth e Hayden Christensen, tratto da un'incredibile storia realmente accaduta.

Don Piper muore il 18 gennaio 1989 quando la sua auto finisce sotto un camion e viene dichiarato morto dai primi soccorritori arrivati sul posto. Il suo corpo rimane sotto un telo per i successivi novanta minuti mentre la sua anima, che stava sperimentando l'amore e la felicità come non mai prima, sale in Paradiso. Le preghiere di un pastore però generano un miracolo e Don ritorna in vita, distrutto da un lancinante dolore e da un forte tumulto emotivo. Con il sostegno dell'amata Eva, dei loro tre figli e di amici vicini e lontani, Don si aggrapperà alla sua fede in Dio per ricominciare a vivere come un tempo.

Don Piper, che nel film è interpretato da Hayden Christensen, ha raccontato l'incredibile esperienza in un libro, 90 minuti in Paradiso, da cui è tratto lo stesso film di Michael Polish.