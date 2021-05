65: il film sci-fi con Adam Driver ha ora una data di uscita

65, il film con star Adam Driver e Ariana Greenblatt, ha ora una data di uscita: il 13 maggio 2022 arriverà nelle sale americane.

Il progetto è stato prodotto da Sony Pictures e nel team della produzione c'è il regista Sam Raimi.

Scott Beck e Bryan Woods, già autori del successo di A Quiet Place, sono gli sceneggiatori e registi di 65. I due hanno collaborato nuovamente con Sam Raimi in occasione della sua serie States of Fright, uno dei progetti che erano stati ideati per Quibi un anno fa.

The Report: Adam Driver nel ruolo di Daniel Jones

Per ora la trama del progetto con star Adam Driverr, Ariana Greenblatt e Chloe Coleman è ancora avvolta dal mistero. Il film viene però descritto come un thriller sci-fi e a comporre la colonna sonora ci sarà Danny Elfman.

L'attore ha recentemente completato le riprese di House of Gucci, progetto che dovrebbe arrivare nei cinema il 24 novembre e può contare sul sostegno della casa di moda che ha dato alla produzione l'accesso ai propri archivi per quanto riguarda i costumi e gli oggetti di scena.

Al centro del lungometraggio diretto da Ridley Scott ci sarà la storia di Patrizia Reggiani, l'ex moglie di Maurizio Gucci che è stata accusata di aver organizzato l'omicidio del marito, avvenuto fuori dal suo ufficio nel 1995. La donna è stata rilasciata nel 2016, dopo aver trascorso 18 anni in prigione. Gucci, che aveva due figlie nate dal matrimonio con la Reggiani, lasciò sua moglie per un'altra donna. Reggiani, che i media soprannominarono "Vedova Nera", subì un intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al cervello, situazione che fu indicata dai membri della sua famiglia come la causa delle sue azioni criminali.

La sceneggiatura è firmata da Roberto Bentivegna che si è ispirato al libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour e Greed scritto da Sara Gay Gorden.