500 dollari per “abbuffarsi” di Netflix e pizza: ecco l’offerta di un sito americano

Il sito americano BonusFinder offre un lauto compenso a chi sarà disposto a guardare serie su Netflix e consumare pizza consegnata a domicilio. Le iscrizioni, che scadono il 12 febbraio alle 3 di notte (ora italiana), sono aperte a tutti gli adulti di almeno 21 anni residenti negli Stati Uniti e in Canada, con la possibilità aggiuntiva per un partecipante che non vive in nessuno dei due paesi, a causa dell'interesse internazionale suscitato dalla campagna promozionale. Per iscriversi basta compilare un apposito form presente sul sito.

The Umbrella Academy: Ellen Page nella seconda stagione

Cosa comporta esattamente quello che dovrà fare il vincitore? Riceverà 500 dollari dopo aver valutato alcune serie di Netflix e diverse pizze a domicilio, e sulla base del suo giudizio verrà ufficialmente stabilito quali siano le migliori opzioni, per l'intrattenimento e il cibo, in questo periodo di lockdown e solitudine. Per i programmi di Netflix, i criteri di valutazione sono i seguenti: la trama, il fattore "Netflix and Chill" (eufemismo per i rapporti sessuali con i propri partner con la scusa di una nottata streaming), la qualità della recitazione e il livello di soddisfazione per i finali dei singoli episodi e della serie. Per la pizza invece bisognerà tenere conto dell'aspetto generale, della consistenza e del sapore, della qualità degli ingredienti e del rapporto qualità/prezzo.

Bridgerton: Regé-Jean Page e Jonathan Bailey in una foto del pilot della serie

La persona selezionata dovrà guardare tre serie Netflix, prese da una lista fornita da BonusFinder, tra cui La regina degli scacchi, The Umbrella Academy, Ratched, Lupin, Bridgerton, Ozark, Virgin River, Cobra Kai e Night Stalker: caccia a un serial killer. È anche possibile scegliere, come terza serie, una non in lista, tramite apposita segnalazione. Sul sito ci sarà uno spazio dedicato per le conclusioni a cui sarà giunto l'individuo designato come "Professional Binge Watcher". La persona scelta sarà contattata entro il 15 febbraio, e annunciata al pubblico il 17, dopodiché inizierà, in un momento non ancora precisato, la maratona seriale e culinaria.