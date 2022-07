50 Cent: il suo nuovo horror è così raccapricciante che un cameraman è svenuto durante le riprese

Gli amanti del gore si preparino. Durante la lavorazione del nuovo film horror di 50 Cent, alias Curtis Jackson, Skill House, un cameraman è svenuto sul set a causa della quantità di sangue in una scena particolarmente realistica.

Curtis Jackson in persona ha diffuso la notizia condividendo un post su Instagram in cui scrive: "La telecamera è caduta a terra durante le riprese, questa roba sarà pazzesca per davvero". La didascalia è stata pubblicata accanto all'immagine di una notizia con il titolo "Skill House - Operatore di ripresa svenuto durante le riprese di una scena".

A quanto sappiamo finora, Skill House prende di mira la cultura dell'influencer e, secondo quanto riferito, parla degli sforzi estremi che fanno coloro che vogliono ottenere fama e seguaci attraverso la rete. A dirigere il film è Josh Stolberg, non nuovo al genere horror.

I 26 migliori film horror tratti da storie vere

Il produttore Ryan Kavanaugh era sul set durante l'incidente e ha rivelato cosa è successo a EW spiegando: "Steve Johnson il truccatore ed esperto di effetti speciali, che credo sia il migliore del settore, fa sembrare tutto così realistico. È un livello completamente nuovo di orrore. Quando è successo, era notte, il set scarsamente illuminato, e stavamo girando una scena spaventosa che richiedeva tantissimo sangue. Uno dei nostri operatori di ripresa è letteralmente caduto ed è svenuto. La telecamera si è rotta, un medico sul set è venuto e si è preso cura di lui, e abbiamo interrotto per quasi un ora. Ma quando si è ripreso è tornato subito in azione".

Anche il regista Josh Stolberg è intervenuto su Twitter per spiegare cosa fosse successo scrivendo: "Accidenti! La scorsa notte abbiamo girato una scena di omicidio e l'operatore della telecamera era così nauseato che è svenuto e la telecamera si è schiantata a terra. Ha dovuto fermarsi per mezz'ora. Adesso sta bene, ma... preparatevi per le follie del film!"