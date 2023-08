47 Metri: Uncaged stasera su Rai 4: trama e cast del thriller horror

Stasera Rai 4 per il ciclo Summer Thrills manda il onda 47 Metri: Uncaged: trama, cast e curiosità del thriller horror di Johannes Roberts

Stasera 9 agosto 2023 su Rai 4 alle 21:20 va in onda 47 Metri: Uncaged, la pellicola fa parte del ciclo Summer Thrills che porta in prima serata sul piccolo schermo thriller e film action ad altissima tensione. 47 Metri: Uncaged è diretto da Johannes Roberts che ha firmato la sceneggiatura con Ernest Riera. La colonna sonora è stata composta da Tomandandy. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

47 Metri - Uncaged: una foto del film

47 Metri: Uncaged: Trama

Il film ha come fulcro le quattro adolescenti Sasha, Nicole, Mia e Alexa, impegnate nell'esplorazione di un'antica città Maya sommersa. Quella che doveva essere una divertente escursione, si trasforma ben presto in un viaggio della paura.

47 Metri - Uncaged: una scena del film

Quasi subito durante le prime immersioni infatti, il gruppo scopre che le antiche rovine non sono altro che il territorio di caccia degli spietati squali bianchi. Con l'apporto di ossigeno che comincia a venir meno, le quattro amiche dovranno muoversi nelle oscurità marine, tra claustrofobiche caverne e inquietanti tunnel, per cercare velocemente una via d'uscita da quell'inferno subacqueo.

47 Metri - Uncaged: un frame del film

Curiosità

47 Metri: Uncaged è stato distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 16 agosto 2019. In italia, invece, dal 24 luglio 2020 sulle piattaforme on demand

La pellicola è il sequel di 47 metri diretto dallo stesso regista.

Le riprese del film si sono svolte dal dicembre 2018 al febbraio 2019. Le location scelte sono la Repubblica Dominicana ed i Pinewood Studios di Iver nel Regno Unito

La scuola superiore si chiama "Modine High School", in onore di Matthew Modine, che è apparso nel film precedente, 47metri.

Corinne Foxx e Brianne Tju hanno mentito durante i loro provini, dichiarando ai produttori di avere abilità eccezionali nel nuoto quando, in realtà, avevano esperienza limitata. Entrambe hanno preso lezioni poco prima dell'inizio della produzione.

47 Metri - Uncaged: un'immagine del film

Interpreti e personaggi

47 Metri - Uncaged: una sequenza del film

Recensione e trailer

La nostra recensione del film 47 Metri: Uncaged:

47 Metri: Uncaged è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 45% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 43 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.0 su 10