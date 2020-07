47 Metri: Uncaged, l'uscita del sequel slitta a data da destinarsi

L'uscita in digitale dell'atteso sequel 47 Metri è slittata a data da destinarsi, a breve aggiornamenti in arrivo.

Adler Entertainment ha deciso di far slittare l'uscita digitale di 47 Metri: Uncaged, il sequel del fortunato film del 2017, diretto da Johannes Roberts. La nuova uscita verrà comunicata a breve.

Il nuovo survival thriller vede tra i protagonisti Corinne Foxx e Sistine Stallone, le figlie rispettivamente del premio Oscar Jamie Foxx e della star della saga di "Rocky", Sylvester Stallone. Nel cast anche John Corbett (Sex in the City), Nia Long (Empire), Sophie Nélisse (Storia di una ladra di libri), Brianne Tju (serie tv Scream), Davi Santos (Polaroid) e Khylin Rhambo (Teen Wolf).

In 47 Metri: Uncaged quattro ragazze adolescenti decidono di fare immersioni subacquee tra le rovine di una città sommersa. La loro escursione, sfortunatamente, si trasforma da divertente a terrificante: le protagoniste scoprono ben presto di non essere sole nelle caverne sommerse. Nuotando più a fondo nel claustrofobico labirinto di caverne, entrano nel territorio occupato dalle più letali specie di squali dell'oceano.

Locandina di 47 Metri: Uncaged

Johannes Roberts, che ha diretto anche il primo film e gli horror The Strangers - Prey at Night e The Other Side of the Door, torna alla regia di questo survival thriller caratterizzato da atmosfere claustrofobiche e crescente tensione, ambientato a Recife, sulle coste del Brasile. 47 Metri: Uncaged vi porterà nel profondo degli abissi a partire da oggi sulle principali piattaforme - Google Play, iTunes, Sony Playstation, Xbox, Chili, Rakuten, Amazon Prime Video Store - grazie ad Adler Entertainment.