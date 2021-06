365 giorni 2, Michele Morrone hot nelle foto leaked dal set

Dal set di 365 giorni 2 sono state 'rubate' delle foto hot di Michele Morrone dove l'attore appare quasi nudo dietro a una finestra: gli scatti sono stati pubblicati da diverse testate (in Italia sono apparse sul settimanale CHI) e la cosa sembra non sia piaciuta affatto al bel protagonista.

365 giorni è stato uno dei film più visti su Netflix nello scorso anno, la pellicola è stata distribuita sulla piattaforma multimediale dal giugno del 2020 ed è stato un successo immediato in numerosissimi Paesi. Diretto da Barbara Białowąs e Tomasz Mandes, ha dato fama mondiale anche al suo protagonista, l'attore italiano Michele Morrone, diventato famoso soprattutto per le scene erotiche girate con la protagonista Anna-Maria Sieklucka.

In questi giorni si sta girando a Porto Cervo uno dei due sequel di 365 giorni, basato sull'omonimo libro della scrittrice polacca Blanka Lipińska. Oggi su Chi sono apparse delle foto leaked dal set del film, Michele Morrone è immortalato dietro ad una finestra con lo sguardo perso verso l'esterno, l'attore indossa solo un pantalone sbottonato e leggermente abbassato ad altezza vita. Le foto hanno fatto il giro del web in men che non si dica.

Sul profilo Instagram dell'attore è apparsa però una storia che, molto probabilmente, fa riferimento proprio a quegli scatti rubati.

Michele Morrone si dice dispiaciuto per la violazione della privacy, le foto sarebbero state fatte senza il suo consenso e di quello della produzione. "Come attore la tua vita diventa pubblica tuttavia, come essere umano, desidero la mia riservatezza, e sono un grande fan della riservatezza. Non va affatto bene invadere la privacy di qualcuno ed è totalmente irrispettoso. Quello che è successo è una grandissima offesa per me". L'attore continua esprimendo riconoscenza ai suoi fan che hanno protestato con chi ha pubblicato le foto: "Voglio davvero ringraziare tutta la mia famiglia online per aver protestato contro tutte le mie foto non pubbliche che sono trapelate mentre ero impegnato sul set a livello professionale".

Le riprese del film non sono terminate, Netflix non ha ancora ufficializzato la data in cui di 365 giorni 2 sarà disponibile sulla piattaforma multimediale.