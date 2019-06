3%, su Netflix in streaming da oggi!

Inizia finalmente giugno e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è la terza stagione di 3%, la serie tv brasiliana ispirata alla webserie omonima del 2011.

3% è ambientata in un futuro in cui le persone hanno la possibilità di arrivare al lato migliore di un mondo diviso tra povertà e ricchezza: per riuscire a 'passare' occorre superare un grande numero di prove, alla fine delle quali il 3% della popolazione vincerà l'accesso. L'Offshore, questo 'paradiso' è opposto alla gigantesca favela che ospita il 97% della popolazione: solo chi compie 20 anni può fare il salto di qualità. Gli abitanti dell'Offshore sono considerati quasi delle entità superiori senza alcun difetto.

3% è nato come una miniserie in tre parti arrivata direttamente su YouTube, prima che Netflix ne ha comprato i diritti per realizzarne una vera e propria stagione televisiva. I creatori della serie avevano presentato l'idea a tutti i canali brasiliani nel 2011, ma nessuno ci ha mai visto del potenziale. Il budget che il servizio streaming ha messo per la prima stagione è pari a 10 milioni di dollari, circa un ventesimo di quello dato a The Crown per la sua stagione di esordio.

3% è solo l'ultima di tante novità in catalogo a giugno su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.