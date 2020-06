27 volte in bianco, gli abiti di Katherine Heigl e quel "diktat" ai costumisti

I costumisti di 27 volte in bianco si trovarono di fronte ad un dilemma piuttosto peculiare riguardante gli abiti indossati da Katherine Heigl nel film.

Il portavoce del dipartimento dei costumi che si è occupato di realizzare gli abiti presenti in 27 volte in bianco ha dichiarato: "I nostri prototipi iniziali, per quanto riguarda gli abiti da sposa, erano tutti troppo belli quando era Katherine Heigl ad indossarli, a causa della sua incredibile forma fisica."

Katherine Heigl, protagonista del film 27 volte in bianco

Il team dei costumisti fu pressato a lungo dai produttori di 27 volte in bianco ed infine il regista fu costretto ad obbligarli a realizzare degli abiti da damigella che avessero un brutto aspetto, così che Katherine Heigl potesse indossarli per le riprese della pellicola.

La Heigl si era già trovata in una situazione molto simile sul set di un altro film; l'attrice inoltre aveva precedentemente interpretato un altro personaggio innamorato di un uomo di nome George: Izzie Stevens, nella serie televisiva Grey's Anatomy, è stata innamorata, suppur per un breve periodo, di George O'Malley, interpretato da T. R. Knight.

27 volte in bianco è una commedia romantica diretta da Anne Fletcher e scritta dalla sceneggiatrice de Il diavolo veste Prada, Aline Brosh McKenna, che ha come protagonista la celebre attrice Katherine Heigl. La pellicola è stata un enorme successo dal punto di vista commerciale: costata 30 milioni di dollari, ne ha incassati oltre 160 milioni in tutto il mondo.