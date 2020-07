2001: Odissea nello spazio, la tuta spaziale del film venduta all'asta

La tuta spaziale di 2001 Odissea nello spazio sarà messa in vendita all'asta dal 17 al 18 luglio tramite Julien's Auctions a Beverly Hills, in California, a un prezzo stimato tra i 200.000 e i 300.000 dollari.

I collezionatori potranno cercare di aggiudicarsi l'importante cimelio in occasione dell'evento Hollywood Legends & Explorers e fare la propria offerta di persona e online.

La tuta spaziale è quasi completa ed è stata indossata da Keir Dullea e altri attori sul set. La persona che acquisterà il costume di 2001: Odissea nello spazio lo riceverà dentro una contenitore della MGM e completo di stivali e casco, oggetto che presenta quattro diversi strati di pittura, rivelando quindi che è stato usato per le scene con al centro vari personaggi. Alla base si vede il colore verde, confermando è stato usato per le riprese della sequenza in cui il Dottor Bowman cerca di uccidere HAL.

L'asta proporrà anche altri oggetti imperdibili per gli appassionati di cinema e serie tv come gli appunti di John Williams durante la composizione della colonna sonora di Guerre Stellari, la pipa di Ian Holm usata nel film Il signore degli anni, le tute di Bryan Cranston e Aaron Paul in Breaking Bad e altri oggetti di scena di show come Orange is the new black e Fargo.