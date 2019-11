20 anni che siamo italiani: ospiti della prima puntata Morgan e Laura Chiatti, stasera su Rai1

20 anni che siamo italiani farà il suo esordio stasera su Rai1 con la prima puntata che svelerà quanta chimica c'è sul palco tra Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio, i due conduttori di questa nuovo programma RAI in 3 puntate.

L'occasione delle 3 prime serate è l'inaspettato anniversario dell'exploit nazionale di Gigi D'Alessio a Sanremo e dell'arrivo di Vanessa Incontrada nel nostro paese, dove è subito diventata un volto familiare e popolare. Gigi e Vanessa si divertiranno ed emozioneranno il pubblico, attraverso il racconto dei loro primi 20 anni da italiani e di come in questo tempo siano cambiate le usanze, i modi e i gusti nel nostro paese.

Grandi ospiti per questa prima puntata, in cui, al fianco di Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada, ci saranno Gianna Nannini, Claudio Amendola, Amadeus, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Mika, Marco Giallini, Umberto Tozzi e Raf, Laura Chiatti, Raphael Gualazzi, Sergio Cammariere, Morgan e Luché. Una grande orchestra, composta da 26 elementi e diretta da Adriano Pennino, sarà il centro musicale dello spettacolo, e non solo. Saranno tante le sorprese canore che uniranno Gigi e Vanessa insieme ad artisti che, in questi ultimi due decenni, sono diventati punto di riferimento per molti giovani e da questi sono stati riscoperti. Non mancheranno momenti celebrativi e di riflessione, il tutto avvolto in un'atmosfera leggera e spassosa, che renderà lo show unico e originale.