1981: Indagine a New York, Jessica Chastain accenna a un possibile sequel

L'attrice Jessica Chastain sembra aver rivelato su Twitter che è in fase di sviluppo un sequel di 1981: Indagine a New York.

1981: Indagine a New York potrebbe avere un sequel, come rivelerebbero alcuni tweet condivisi online dall'attrice Jessica Chastain in cui accenna al possibile progetto.

Il film del 2014 è stato diretto da J.C. Chandor e mostrava l'attrice impegnata sul set accanto a Oscar Isaac in un thriller ambientato negli anni Ottanta che raccontava la storia di un immigrato coinvolto nel mercato petrolifero. Jessica Chastain, nel film 1981: Indagine a New York, aveva la parte di Anna, la moglie del personaggio principale. L'attrice ha quindi scritto su Twitter: "Indovinate chi potrebbe fare una nuova visita a questi personaggi?".

Rispondendo a una fan che si chiedeva se l'attrice non stesse scherzando, la star sembra invece aver confermato che c'è qualcosa di concreto nelle sue parole.

Il film aveva incassato circa 12 milioni di dollari in tutto il mondo e aveva permesso a Jessica di conquistare una nomination ai Golden Globe come Miglior Attrice Non Protagonista nel 2015.

Um, are we getting a MOST VIOLENT YEAR sequel?! https://t.co/scdmXK0PyX — Kristen Lopez (@Journeys_Film) 1 gennaio 2020