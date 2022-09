1899: il cast svela in un video la data di uscita

Netflix ha svelato ufficialmente con un video, in cui tutti i membri del cast intervengono, la data di uscita della serie 1899: il 17 novembre.

Nel filmato gli attori annunciano in modo divertente quando è previsto il debutto del nuovo progetto firmato dai creatori di Dark sulla piattaforma di streaming.

La serie 1899 avrà come protagonisti Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau e Emily Beecham, ed è stata girata in Germania, negli spazio dello Studio Babelsberg dove è stata costruita una struttura totalmente dedicata alle "produzioni virtuali", chiamata Volume.

Lo show racconterà la storia di un gruppo di persone che partono dall'Europa con destinazione New York a bordo di una nave, con la speranza di un nuovo futuro ricco di opportunità. I loro sogni sembrano però infrangersi nel momento in cui si imbattono in un'altra imbarcazione in viaggio attraverso l'Oceano Atlantico. Quello che troveranno a bordo trasformerà infatti il viaggio verso una terra promessa in un incubo terrificante.