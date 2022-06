1899: il teaser della nuova serie Netflix ideata dai creatori di Dark

1899 è la nuova serie Netflix ideata dai creatori di Dark e il teaser trailer regala le prime anticipazioni.

Nel video vengono introdotti alcuni dei passeggeri a bordo di una nave, spiegando che sono tutti in fuga da qualcosa e mostrandoli poi alle prese con eventi sovrannaturali e pericoli inaspettati.

Per ora 1899 non ha ancora una data di uscita ufficiale su Netflix, ma online è stato condiviso anche un interessante dietro le quinte che svela l'uso degli effetti speciali e la tecnologia usata sul set per le riprese.

1899 avrà come protagonisti Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau e Emily Beecham, ed è stata girata in Germania, negli spazio dello Studio Babelsberg dove è stata costruita una struttura totalmente dedicata alle "produzioni virtuali", chiamata Volume.

A disposizione dei registi e dei produttori c'era un ampio spazio circondato da uno schermo LED che sfrutta un motore chiamato Unreal Engine, usato per i videogame, che simula uno sfondo realistico in modo da poter ricreare l'illusione di girare in esterni. L'obiettivo è quello di far usare lo studio alle produzioni europee, diventando un punto di riferimento.

1899 racconterà la storia di un gruppo di persone che partono dall'Europa con destinazione New York a bordo di una nave, con la speranza di un nuovo futuro ricco di opportunità. I loro sogni sembrano però infrangersi nel momento in cui si imbattono in un'altra imbarcazione in viaggio attraverso l'Oceano Atlantico. Quello che troveranno a bordo trasformerà infatti il viaggio verso una terra promessa in un incubo terrificante.