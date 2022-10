1899: il trailer della serie Netflix degli autori di Dark su un piroscafo naufragato

Il nuovo trailer esteso di 1899 mostra la nuova serie tv senza però mettere in chiaro nulla, e muovendosi in una danza densa di domande.

1899, la nuova serie targata Netflix e firmata da Baran bo Odar e Jantje Friese (gli autori del successo planetario Dark, ) è stata lanciata con un nuovo full trailer.

L'uscita di 1899 è attesa per il 17 novembre sulla piattaforma di streaming, dopo la partecipazione alla Primetime Program Competition del TIFF.

Al centro di 1899 troviamo una serie di particolari vicende, anche misteriose, accadute sul ponte di una nave di migranti dall'Europa a New York. Questo viaggio verso il futuro e le opportunità tipiche del sogno americano viene bruscamente fermato dalla scoperta di una seconda nave alla deriva in mare aperto: la Prometheus. Tutto quello che sanno è che si tratta di un'imbarcazione scomparsa da mesi, e quando cercano di far chiarezza sull'accaduto la situazione prende una piega fuori dal comune.

1899: un'immagine della serie Netflix

Il trailer ci offre un primo sguardo su questo prodotto che gioca con il periodo storico in cui è ambientato, costruendo quella che parrebbe essere una narrazione dalle mille sfumature, sia surreali che umane. Il tocco dei suoi due autori risulta riconoscibile fin da ora, bisogna soltanto vedere se riusciranno a mantenere la qualità e l'attenzione che ottennero con Dark, pur distaccandosene.