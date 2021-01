15 minuti - Follia omicida a New York: Robert De Niro e il "trucco" del ghiaccio imparato dai detective

Robert De Niro chiese allo sceneggiatore di 15 minuti - Follia omicida a New York di inserire nel copione un trucco dei detective della polizia.

La scena di 15 minuti - Follia omicida a New York in cui Robert De Niro usa il "trucco" del ghiaccio per liberarsi dagli effetti collaterali di una brutta sbronza fu inserita nella sceneggiatura su richiesta dell'attore stesso.

La sequenza che ha luogo nel bagno in cui De Niro immerge la testa in un lavandino pieno di ghiaccio trae ispirazione da un vero trucco che i detective della polizia usano per superare i postumi di una sbornia.

De Niro scoprì il suddetto trucco durante le sue ricerche effettuate per comprendere meglio l'ambiente in cui operava il suo personaggio e, dopo averne discusso con il regista, Robert chiese allo sceneggiatore di inserire questa simpatica scena nella sceneggiatura.

Rotten Tomatoes ha assegnato a 15 minuti - Follia omicida a New York un punteggio di approvazione del 32% sulla base delle recensioni di 125 critici, con una valutazione media di 4,42 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Il film condanna il sensazionalismo dei media per poi dedicarsi alla violenza e la sua satira è troppo pesante per essere efficace".