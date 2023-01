Yakari – Un Viaggio Spettacolare, la recensione: poesia e semplicità in un (bel) film pensato per i piccoli

Prima di addentrarci nella recensione, un po' di storia. Una storia che fa parte della narrativa a fumetti franco-belga, da sempre sinonimo di qualità, nata dalla mente di due autori svizzeri, Job e Derib. Proprio Derib ha creato il personaggio, il piccolo indiano Yakari che adesso ha, finalmente, un lungometraggio tutto suo. L'autore ha infatti spiegato che l'idea per il personaggio gli è arrivata tra il 1964 e il 1965, quando lavorava con Peyo per I Puffi. Qualche anno più tardi, nel 1969, Job, conosce l'irresistibile e tenero Yakari e progetta un mondo fantastico insieme a Derib. Una scrittura e un profilo preciso, che si rifà alla cultura amerinda. Insomma, nulla di approssimativo, ma un fumetto per bambini che segue una linea chiara, onesta e limpida: 42 album fin ora pubblicati dalla casa francese Le Lombard, che continua a tramandare di generazione in generazione il mondo di Yakari e dei suoi incredibili amici, dal suo Totem Aquila Reale al suo amico cane Orecchio Piegato.

Yakari - Un viaggio spettacolare: una scena del film

Ora, seguendo la miglior tradizione europea in fatto di fumetti (da Tin Tin ad Asterix), Yakari viene traslitterato sul grande schermo da Xavier Giacometti in Yakari - Un Viaggio Spettacolare, dopo essere stato sviluppato come serie tv in due occasioni, nel 1983 e nel 2005. Una storia inedita e originale, emozionante e divertente, che arricchisce l'universo dei fumetti e ci spiega come il giovane sioux abbia imparato a parlare con gli animali. Costruito per i bambini (ma gli adulti non si annoieranno, anzi) il film sfrutta il personaggio per allargare l'orizzonte dei fumetti, spingendo ad una riflessione importante vista con gli occhi di un bambino: il rispetto per gli animali, l'importanza dell'amicizia, la sacralità della natura.

Sulle orme di Piccolo Tuono

Yakari - Un viaggio spettacolare: una scena del film

La storia, in cui le vibrazioni positive non lasciano mai la scena (anche nei momenti più difficili c'è una luce che mantiene viva la speranza), è stata scritta dallo stesso Xavier Giacometti insieme a Toby Genkel, e trae ovviamente ispirazione dalle idee di Derib e Job, in particolare è liberamente tratto dal primo volume della serie, ovvero Ya-kari e la Grande Aquila. L'azione inizia quando la tribù sioux inizia la consueta migrazione, mentre Yakari sceglie di intraprendere un altro emozionante e impervio viaggio sulle tracce di Piccolo Tuono, ovvero un mustang considerato troppo selvaggio da poter essere cavalcato.

Yakari - Un viaggio spettacolare: una scena del film

Lungo il percorso, accompagnato dal suo fedele amico Orecchio Piegato, Yakari riceve dal suo Totem Aquila Reale una piuma speciale, che gli permetterà di parlare con gli animali. Dalle montagne alle prateria, tra scoperte e rivelazioni (sono tanti i personaggi che incontra, tra cui Piccola Piuma o Coda ad Anelli), con la minaccia dei terribili cacciatori, Yakari scoprirà il mondo al fianco dei suoi amici, prima di far ritorno nella sua "tipi".

Semplicità e qualità: un film per i più piccoli

Yakari - Un viaggio spettacolare: una scena del film

Come detto, Yakari - Un viaggio spettacolare è costruito e pensato per il pubblico dei più piccoli. Semplicità e azione sono le tracce da seguire, mantenendo alta l'attenzione e il ritmo suddiviso in un'ora e venti. Tuttavia, la semplicità della scrittura non risulta mai semplicistica, mai banale né tantomeno risulta superficiale. Anzi, a differenza di altri film animati che puntano ad un target Under 10, riducendo all'osso la qualità e puntando solo sul fattore fiabesco, Yakari sfrutta al meglio il materiale di partenza e viene di conseguenza impreziosito da una messa in scena di ottima qualità.

Yakari - Un viaggio spettacolare: una scena del film

Una messa in scena animata stracolma di colori e di atmosfere funzionali ai disegni, realizzati seguendo lo spirito più vicino all'infanzia. In mezzo, tra campi larghi, paesaggi e fluidità narrativa, troviamo il percorso di crescita di Yakari e la condivisione amicale con il cavallo e con gli altri personaggi, suggellata dalla capacità del piccolo sioux di parlare con il mondo animale. Perché il messaggio, pur rivolto ai bambini, arriva forte anche agli adulti: bisogna rispettare gli altri, bisogna prendersi cura degli animali e della natura. Solo così facendo può esserci pace e armonia. Sarà scontato, ma è meglio rincarare la dose.