X-Men: Dark Phoenix: Sophie Turner, Jessica Chastain e la rivoluzione delle X-Women

C'è un momento, in X-Men: Dark Phoenix, attualmente in sala e interpretato tra gli altri da Sophie Turner e Jessica Chastain, in cui la Mystique di Jennifer Lawrence affronta il suo amico e leader autoeletto Charles Xavier dicendogli che, mentre lui si fa bello della felice collaborazione del leggendario team di super-mutanti con le autorità, le donne del gruppo sono sempre più impegnate a salvare la situazione: "Forse sarebbe ora di cambiare il nome da X-Men a X-Women, che ne dici?"

Certamente qui Mystique sta facendo suo un dubbio che da sempre si diffonde nel fandom dei mutanti della Marvel, di cui il regista Simon Kinberg - sceneggiatore della saga dai tempi di X-Men: Conflitto Finale - è ben consapevole. Le storie a due dimensioni e i film della serie sono sempre stati corali e hanno dato spazio ai personaggi femminili con o senza superpoteri: il fatto che le donne siano virtualmente cancellate dal titolo della saga e dal nome della squadra di Xavier è per lo meno una cosa da sottolineare, per riflettere sull'importanza di un linguaggio inclusivo che rispecchi i cambiamenti della società.

In X-Men: Dark Phoenix i personaggi femminili si prendono comodamente il centro della scena, grazie alla tragica avventura di Jean Grey, che, assorbito un quantitativo terrificante di energia cosmica durante una missione in soccorso degli astronauti dello Shuttle, si ritrova dominata da un potere che non riesce a controllare, una forza oscura che le fa rivivere i traumi della sua infanzia, il conflitto con i suoi doni di telepate e telecineta, e che la porta a dubitare del ruolo che ha avuto nel sua vita il mentore Charles Xavier.

La Fenice Nera e la Dama Bionda

La ventitreenne Sophie Turner, reduce dall'esperienza quasi decennale con la crescita e l'evoluzione del personaggio di Sansa Stark ne Il trono di spade, ha certamente tutte le caratteristiche per caricarsi di un ruolo tanto doloroso e difficile; ne abbiamo parlato con lei a Londra, in occasione del tour promozionale del film. Al suo fianco Jessica Chastain, che in Dark Phoenix ha un ruolo enigmatico e l'intenzione sinistra di approfittare, per i propri fini, del potere della Fenice. Ecco la nostra intervista alle due splendide attrici.

