Wrestling, Maurizio Merluzzo: 'A Giorno del Giudizio mi prenderò il titolo'

Doveva essere un solo match quello in SIW nel 2022 contro Rafael, ma Maurizio Merluzzo ha dimostrato di essere portato per il mondo del wrestling, diventando in breve tempo uno dei volti di punta della federazione nostrana. E dopo aver vinto lo Sword Tournament a Colossal, l'obiettivo è uno solo: diventare il campione italiano a Giorno del Giudizio 2024.

Lo abbiamo intervistato nuovamente, questa volta in occasione di Legacy, show inaugurale della Support Italian Wrestling. Ecco cosa ci ha raccontato, in esclusiva ai microfoni di Movieplayer.it

La nostra intervista a Maurizio Merluzzo

Debutto della Support Italian Wrestling con Legacy. Torni sul ring, questa volta in uno show del tutto nuovo. Sensazioni al riguardo?

Sono molto contento di debuttare in quest'evento perchè Support Italian Wrestling è un movimento a cui Francesco Akira, Mirko Mori e Nico Inverardi tengono molto. L'obiettivo era quello di riunire il meglio del wrestling nostrano sotto un unico tetto e penso la card parli chiaro. Un privilegio per me far parte di questo progetto e condividere il ring con grandi atleti di diverse federazioni.

Iniziata da qualche settimana la strada verso Giorno del Giudizio 2024, evento di punto della Superior Italian Wrestling. Sarà davvero l'evento dell'anno?

Sarà il più grande evento di wrestling mai realizzato in Italia. In molti si domandano il perchè, la risposta è semplice....ci sarà il mio match per il titolo. Già questo lo rende di fatto lo show più importante.

Support Italian Wrestling, grande successo per Legacy: i risultati dello show

Come ti stai preparando per quello che sarà, senza dubbio, il match della tua vita?

Mi sto allenando molto più di prima con due guide fisiche e spirituali, anzi diciamo molto più fisiche, che mi stanno accartocciando (e io ho una certa età). Il lavoro che sto facendo è mirato al 3 marzo, giorno in cui mi prenderò il titolo. E chi verrà non rimarrà deluso.

Support Italian Wrestling, perchè i fan dovrebbero supportare il wrestling nostrano?

Dovrebbero supportare il wrestling italiano per molteplici motivi. Innanzitutto lasciami dire che il pubblico continua ad aumentare show dopo show, chiaro segnale di come ci sia la voglia di wrestling nel nostro Paese. Poi lasciamo dire che gli italiani sono alquanto particolari: la pizza non si tocca, ma il film lo guardano americano. La carbonara è sacra, ma la pizza con l'ananas è da linciare. Per molte cose preferiscono il prodotto italiano, per altre sono esterofili all'estremo. Io direi che invece in questo caso supportare il wrestling italiano sia una grande forma di rispetto per le maestranze italiane.

Maurizio Merluzzo vince la Coppa Legacy

Maurizio Merluzzo ha riportato in scena il personaggio di Capitan Fintus sconfiggendo Goro, Bon Giovanni, Dennis Carminati, Flowey e Alex Flash in un No Dq 6 Way Match. Lo schienamento è avvenuto ai danni di Flash dopo la patentata Powerbomb che gli è valsa la Coppa Legacy.

Tutto pronto per GDG 2024

La SIW (Superior Italian Wrestling) presenta Giorno del Giudizio 2024, l'evento principale dell'anno per il Wrestling Italiano. Dopo un anno di percorso all'interno del Systema, gli atleti arrivano a giocarsi tutto quello che c'è di più importante: cinture in palio, ritorni clamorosi, leggende invincibili e stipulazioni speciali saranno i protagonisti di uno spettacolo unico in Italia.

I match in programma verranno presto annunciati sui canali social della SIW, ma il primo sfidante al Titolo Italiano di Wrestling è già annunciato: Maurizio Merluzzo ha vinto lo Sword Tournament estivo conquistandosi il diritto di sfidare il Campione Italiano nel Main Event dello show più prestigioso, nella serata più attesa. E ci sarà anche l'imperdibile debutto sul ring di Danny Lazzarin!.

Iniziatevi a segnare la data sul calendario: domenica 3 marzo 2024.

Credits immagine di copertina: Silvia Sport PH