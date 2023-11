Support Italian Wrestling, grande successo per Legacy: i risultati dello show

Oltre 400 persone hanno infiammato con entusiasmo e partecipazione Comun Nuovo (Bergamo) lo scorso 25 novembre per il debutto di Legacy, show targato Support Italian Wrestling. Un grande evento reso possibile dalla caparbietà di Mirko Mori, Nico Inverardi e Francesco Akira, decisi a riunire sotto un'unica sigla il meglio che il wrestling italiano avesse da offrire.

I risultati completi di Legacy

Lupo batte Rafael

In un vero e proprio "first time ever" Lupo ha battuto Rafael per schienamento.

SAJ Openweight Championship: Adriano batte Tony Callaghan

In quello che è stato senza dubbio uno dei match più sentiti dal pubblico Adriano, attuale SAJ Openweight Champion, ha difeso con successo il titolo dall'assalto di Tony Callaghan. Al termine del match stretta di mano tra i due in segno di rispetto.

Six Way No Dq Match

Debutto vincente per "Capitan Fintus" Maurizio Merluzzo in quel di Legacy. Il capitano è uscito vincitore dallo scontro a sei schienando Alex Flash, suo rivale in Superior Italian Wrestling. Maurizio si è portato a casa la Coppa Legacy e adesso è proiettato verso il match con in palio il titolo italiano a Giorno del Giudizio 2024.

Electra batte Swan

Nell'unico match femminile della serata l'ex SIW Wild Champion ha sconfitto Swan.

Support Italian Wrestling, intervista ai Brixia Bone Breakers: "Legacy sarà uno show memorabile"

Francesco Akira & Brixia Bone Breakers battono Vittorio Bruni, Ivan Sanzio

Nel main event della serata gli idoli di casa Francesco Akira e i BBB hanno sconfitto la neonata stable Inquisitorium, odiatissima dal pubblico. Al termine dell'incontro grande festa con il pubblico e piccola anticipazione per un futuro, prossimo show della Support Italian Wrestling.

Con molta probabilità Legacy sarà reso disponibile gratuitamente su YouTube nei prossimi giorni.