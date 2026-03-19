Witch Hat Atelier, recensione dei primi episodi: non chiamatelo "nuovo Frieren"

La lunga attesa per Witch Hat Atelier ha dato buoni frutti: l'anime dal 6 aprile su Crunchyroll è un perfetto connubio tra storia avvincente e qualità tecnica. Ecco le nostre impressioni su due primi episodi che ci hanno conquistato e affascinato.

Nato dall'opera di Kamome Shirahama, l'anime di Witch Hat Atelier sta finalmente per arrivare su Crunchyroll a partire dal 6 aprile 2026, dopo un'attesa più lunga del previsto. A seguito dell'annuncio iniziale per il 2025, infatti, lo Studio BUG FILMS (lo stesso di Zom 100: Bucket List of the Dead) ha posticipato la data di uscita affinché - per loro stessa ammissione - si potesse garantire agli spettatori la massima qualità possibile. Una motivazione sicuramente valida e apprezzabile, ma che allo stesso tempo ha alzato a dismisura le aspettative per questo titolo fantasy, il quale punta a offrire un'esperienza visiva e narrativa appagante e coinvolgente.

Una scena con Coco, la protagonista

Ci troviamo così catapultati in un mondo dove la magia è per pochi: un segreto da custodire gelosamente ma che non smette di affascinare. Atmosfere suggestive e delicate fanno da cornice a una storia di crescita e di consapevolezze acquisite passo dopo passo, con coraggio e determinazione, cercando di rendere giustizia a un manga forse non proprio mainstream, ma indiscutibilmente molto apprezzato.

Il mondo di Coco e il segreto della magia

Nel mondo di Witch Hat Atelier la magia fa parte della vita quotidiana, anche se coloro in grado di praticarla sono pochissimi. Si crede, infatti, che sia un dono innato che il fato riserva a una cerchia ristretta di eletti; i suoi funzionamenti e i suoi dettami restano sconosciuti alle masse, alimentandone il fascino ma privando la collettività di una vera e propria conoscenza. Coco, una ragazzina che vive con la madre sarta, ne è appassionata fin da piccola, da quando uno strano individuo le regalò un libro di magia che lei, ovviamente, non avrebbe mai potuto usare.

Tutto cambia una mattina, quando un bizzarro mago di nome Qifrey arriva alla sua bottega per comprare un pezzo di stoffa. La piccola non sa resistere alla curiosità: mentre l'uomo si chiude in una stanza per riparare una carrozza con un incantesimo, lei sbircia di nascosto, scoprendo un dettaglio fondamentale sul reale funzionamento della magia. Quando prova a replicare la pratica nella sua stanza, però, causa un tragico incidente che le cambierà la vita per sempre, intrappolando sua madre in una magia arcana e oscura. Salvata all'ultimo secondo dallo stesso Qifrey, Coco dovrà seguirlo come apprendista se vuole capire cosa è successo e trovare così un modo per liberare la madre.

Le prime impressioni: Un inizio promettente

Abbiamo avuto modo di guardare i primi due episodi di questo attesissimo anime in modo da potervi dare alcune impressioni a caldo sull'adattamento di una storia che, su carta, fonde alla perfezione un ottimo worldbuilding dai toni fantasy con disegni dettagliati e dall'incredibile valore artistico. La serie, infatti, prova a tener fede ai molti aspetti positivi dell'opera originale puntando tutto sulle giuste tempistiche di adattamento e, chiaramente, su una solida resa tecnica delle animazioni.

Coco nell'anime

Le vicende iniziano a muoversi fin da subito, ma senza affrettare i tempi. Coco ci viene presentata come una ragazzina entusiasta, curiosa ma, giustamente, ancora immatura, perché saranno proprio le sue esperienze a dettare presumibilmente il ritmo della stagione. Qifrey appare come un personaggio solare eppure enigmatico, un mentore che però cela dei segreti che non può rivelare: una figura affascinante, quasi magnetica, tratteggiata - almeno per ora - in maniera del tutto coerente con la storia e le sue necessità.

Al primo impatto è impossibile non paragonare questo titolo con un altro amatissimo successo (sia anime che manga) che ha fatto incetta di elogi tra fan e critica: Frieren - Oltre la fine del viaggio. Tuttavia, al netto dell'elemento magico e delle atmosfere pacate, sono ben pochi gli elementi che accomunano queste due opere. Se in Frieren, infatti, si parla del valore del tempo, della caducità della vita umana e dell'importanza del ricordo, in Witch Hat Atelier le tematiche sono molto diverse e più orientate al puro coming of age: la responsabilità, il senso di colpa e il bisogno di conoscenza per maturare come individui, sono i punti cardine emersi fin dalle prime battute.

L'attesa ha ripagato la qualità tecnica?

Ma veniamo finalmente al punto più spinoso di queste prime considerazioni: i mesi di lavorazione supplementari presi da BUG FILMS saranno serviti a garantire l'eccellenza visiva tanto sperata? Da quello che abbiamo potuto constatare, la risposta è decisamente affermativa. Witch Hat Atelier presenta infatti animazioni fluide e spettacolari che riescono alla perfezione a rendere giustizia sia ai momenti più dinamici e concitati, sia a quelli maggiormente riflessivi e delicati. Pur dovendo inevitabilmente scendere a compromessi con i maniacali dettagli delle tavole cartacee, anche le ambientazioni e gli altri elementi estetici sono tratteggiati con grande attenzione, contribuendo così a un'ottima resa visiva generale e a una qualità produttiva che, per il momento, si attesta su livelli molto alti.