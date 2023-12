Wish, Amadeus e le voci italiane del classico Disney

"I giovani sono il motore: bisogna partire da loro": intervista ad Amadeus, Michele Riondino e Gaia, voci italiane di Wish, classico Disney che celebra 100 anni di animazione. In sala.

Le voci italiane di Wish sono Gaia, che doppia la protagonista Asha, Michele Riondino, che ha il ruolo di Magnifico, modellato in originale su Chris Pine, e Amadeus, a cui è stato affidato Valentino, capra parlante. In sala dal 21 dicembre, Wish è il 62esimo classico Disney di animazione, che celebra i 100 anni della casa fondata da Walt Disney.

Wish: un'immagine

La trama di Wish segue, appunto, Asha: la ragazza sogna di diventare l'apprendista di Magnifico, re di Rosas, che ha il potere di esaudire i sogni e, per mantenere la pace, custodisce quelli dei suoi sudditi, realizzando quelli che non sono una minaccia. Quando la protagonista scopre che è lui a decidere quali sogni meritano di avverarsi si ribella.

La ribellione è un tratto fondamentale in chi è giovane: ne sono convinti anche i doppiatori del film. Nella nostra intervista, Amadeus ci ha infatti detto che i giovani per lui sono fondamentali. Non è un caso quindi che, da quando è direttore artistico di Sanremo, ce ne siano sempre di più in gara.

Wish: intervista ad Amadeus, Michele Riondino e Gaia

Per Gaia ribellarsi è fondamentale: "Se non metti in discussione la struttura che ti circonda non riesci a capire a livello identitario chi sei. Credo che mettere in discussione faccia sempre bene. Puoi condividere una struttura societaria, oppure puoi fare la rivoluzione come fa Asha e riprendere in mano i tuoi sogni. Che significa essere attiva nella creazione del tuo percorso. Se salvi il tuo sogno puoi salvare anche quello di tanti altri."

Per Michele Riondino: "È rivoluzionario anche andare oltre certe tradizioni. In Wish c'è la tradizione di affidare i propri sogni e desideri a qualcuno, nell'attesa che vengano esauditi attraverso l'esercizio di qualcun altro. Quindi ci si affida a qualcuno che possa realizzare i tuoi sogni. Questa tradizione viene tradita, superata da Asha e dalla sua giovinezza e dalla sua necessità di muoversi, di agire."

Wish: una scena del film

Per Amadeus: "I giovani sono il motore: bisogna partire da loro, ascoltarli, non fare la parte di quelli che sanno di più. Certo, alla mia età conosco più cose rispetto a chi ha 15 anni, ma sono incuriosito da quello che hanno da trasmettere. Forse perché ho un figlio di questa età. Quindi un cuore ribelle a me piace. La ribellione, forse perché io ero così da ragazzino, e lo vedo anche in mio figlio, è un aspetto che mi piace. La ribellione vuol dire non voler tracciare una strada che è già stata tracciata. Sperimentare qualcosa di diverso. Non aver paura di sbagliare. Noi non dobbiamo bloccare questo cuore ribelle. Se non porta in un senso assolutamente negativo, ovviamente."