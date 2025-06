War of the Worlds - L’invasione, recensione: riecco la guerra dei mondi con i mitici tripodi

Tre giovanissimi appassionati di astronomia di fronte a un'invasione aliena. War of the Worlds - L'invasione, film diretto da Junaid Syed e disponibile sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video, prende sempre spunto dal romanzo di H.G. Wells (da cui il celebre adattamento radiofonico di Orson Wells), per declinarla in una visione più intima e personale, perché in pratica l'attacco dei marziani viene visto escòusivamente dall'ottica dei tre ragazzi col pallino dell'astronomia, e quindi caratterizzato dalle loro dinamiche giovanili.

Uno dei tripodi durante l'attacco alieno

Sarebbe sicuramente uno spunto interessante, peccato che alla prova dei fatti il fanta-thriller si riveli un accumulo di sciocchezze, con una sequenza di trovate discutibili che mettono alle corde anche lo spettatore più fiducioso, quello che spera prima o poi in un guizzo positivo. Dalla recitazione allo script, dagli effetti speciali al ritmo, è difficile trovare qualcosa che si salvi in questa ennesima trasposizione dal celebre La guerra dei mondi, scritto nell'ormai lontanissimo 1897.

La trama di War of the Worlds - L'invasione: alieni all'attacco

I tre ragazzi protagonisti del film sul luogo dove è caduto il presunto meteorite

In War of the Worlds - L'invasione, dopo aver visto un meteorite precipitare nelle vicinanze poco fuori Londra, tre ragazzi studiosi di astronomia decidono di andare a scovare la pietra venuta dallo spazio per studiarla. Ben presto si rendono conto che in realtà quello che è caduto non è un meteorite, bensì una sorta di astronave ed è solo l'avamposto di un attacco marziano in larga scala che ben presto si espande e metterà in pericolo l'intera umanità. Oltre ad altri bizzarri personaggi, nella dura lotta per la sopravvivenza i tre incontreranno sulla loro strada un soldato che li aiuterà a tornare a Londra mentre gli alieni continuano a imperversare.

La grandezza dei tripodi rispetto ai carrarmati dell'esercito

Dallo script agli effetti speciali, tanti momenti imbarazzanti

Un momento di entusiasmo quando un tripode viene abbattuto

D'accordo, il budget era minimo e si vede benissimo negli effetti speciali imbarazzanti. Ma il problema di War of the Worlds - L'invasione non è solo questo. Spesso le buone idee riescono a sopperire alle scarse risorse, ma purtroppo non è questo il caso. La sceneggiatura è scarna e propone passaggi a dir poco assurdi e bizzarri, la trama è esile, l'azione che dovrebbe sostenere in gran parte un film del genere, latita, inoltre c'è una verbosità banale e stucchevole. A parte che l'interazione dei personaggi non funziona, l'aspetto più fastidioso è il comportamento dei protagonisti che è a tratti inspiegabile nel contesto degli avvenimenti. Anzi, a volte sembra involontariamente comico.

I tre ragazzi con un soldato in una scena di War of the Worlds - L'invasione

Basti pensare alla professoressa esperta della materia che si aggira tranquillamente con le mani in tasca nelle vicinanze del caos con attorno un paio di soldati, dissertando del più e del meno come se stesse facendo una lezione universitaria e non stesse cercando una soluzione per la salvezza dell'umanità. O ancora la scena dei ragazzi che aggirano un cordone di polizia, ridicolmente poco sorvegliato e vicino solo pochi metri dall'impatto, come se fosse un semplice incidente stradale e non un oggetto alieno potenzialmente devastante. Ma a stridere è anche l'atteggiamento distaccato dei ragazzi mentre tutto attorno precipita e sa di morte, come se stessero giocando e non si trovassero invece di fronte a un evento distruttivo ed epocale.

Atmosfere retrò e suggestioni visive ma senza tensione e pathos

I tre protagonisti guardano spaventati i tripodi alieni

Peccato perché qualche spunto stuzzicante c'era. Una certa fedeltà al romanzo originale, quasi totale nel suo inizio e nel suo epilogo (che nel film appare troppo frettoloso e semplicistico), ma anche la suggestione visiva dei giganteschi tripodi, raffigurati come descritti nel libro di oltre un secolo fa. L'avventura dei ragazzi in bicicletta aveva anche un che di poetico e di atmosfere retrò, ma il tutto si scontra poi con recitazioni legnose e un'assenza preoccupante di tensione e pathos. E in questo cammino senza sugo dei ragazzi affiora anche un po' di noia, succede davvero troppo poco e anche la brevità del film fa pensare più a un episodio televisivo. Senza tralasciare che ormai l'invasione dei marziani non va più di moda, a distruggere la Terra ci stiamo pensando direttamente noi.