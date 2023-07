Depardieu, Terzani e Christian Petzold: ecco il 2023 di Wanted Cinema

Il nuovo listino di Wanted Cinema promette di essere all'insegna della qualità, con una sequenza di titoli provenienti dai festival di tutto il mondo, e dei grandi nomi noti, come Gerard Depardieu e Jean Dujardin. Ci aspettano le nuove pellicole di Christian Petzold, il sorprendente Blaze, il documentario su Tiziano Terzani e molto altro. Volete saperne di più sulla nuova stagione cinematografica di Wanted Cinema? Ecco i film in uscita nel 2023.

I titoli dei Festival

Ce n'è davvero per tutti i gusti, per il cinema dai festival di tutto il mondo, grazie a Wanted Cinema. Presentato a Cannes 2022, Sick of Myself sbarca nelle nostre sale dal prossimo ottobre. Signe e Thomas hanno una relazione solida ma competitiva, che prende una svolta "tossica" quando Thomas sfonda improvvisamente come artista contemporaneo. Per tutta risposta, Signe fa un tentativo disperato di riconquistare il suo status diventando una nuova persona decisa ad attirare l'attenzione e la simpatia del fidanzato e degli amici. Presentato a Un Certain Regard di Cannes, è la tragedia più divertente del festival o la sua commedia più tragica. Quello che all'inizio sembra un bel dramma nordico con un bel cast - prodotto dal team di La persona peggiore del mondo - si trasforma in un body horror grazie ad un trucco da Oscar che deforma il volto di Signe come un vero e proprio Toxic Avenger. Un film dall'estetica hipster che è anche una profonda riflessione sulle contraddizioni della odierna civiltà social.

A novembre 2023 arriva Blaze, il sorprendente e atipico film di Del Kathryn Barton, presentato al Tribeca Film Festival e al Sydney Film Festival. Blaze, una giovane adolescente, è l'unica testimone della violenta aggressione ad una donna. Rimasta catatonica per lo shock, la bambina fatica a dare un senso a ciò che ha visto. Si ritira quindi in mondi immaginari, dove il magico drago scintillante che è stato suo compagno fin dall'infanzia, le permette di attivare la propria rabbia e alla fine trovare un punto di ripartenza. E mentre la sua infanzia scema via per sempre, è in grado finalmente di camminare senza paura verso il futuro. Un ibrido unico di VFX, live action, burattini e animazione, diretto da una regista artista con una soundtrack che comprende Nick Cave. Fra racconto di formazione, dramma, fantasy e thriller psicologico, il film trascina lo spettatore in un mondo sospeso tra sogno e realtà. La piccola protagonista Julia Savage sa rendere magnificamente il sottile confine tra innocenza e orrore.

Afire: una scena del film

A dicembre 2023 arriva il pezzo da novanta della selezione Wanted Cinema per il 2023. Il cielo brucia, nuova pellicola del pluripremiato Christian Petzold, è attesa dai cinefili di tutto il mondo. Il film si è guadagnato già l'Orso d'Argento al Festival di Berlino con il Gran Premio della Giuria. Una piccola casa per le vacanze in un bellissimo bosco, a pochi passi da una spiaggia sul Mar Baltico. Fa caldo e non piove da tempo. Quattro ragazzi, vecchi e nuovi amici, si ritrovano e intrecciano relazioni precarie e mutevoli, mentre incombe il rischio di un incendio. Come l'arida foresta intorno a loro, anche le loro emozioni sono sempre sul punto di deflagrare. Tra cene, amori, risentimenti e aspirazioni creative, i giovani cercano una loro dimensione in un mondo minacciato dall'autodistruzione. Questo film quasi da camera, anche se ambientato in splendidi scenari naturali, è come un delicato quintetto d'archi per un gruppo di bravissimi attori della nuova generazione: Thomas Schubert, Paula Beer, Langston Uibel, Enna Trebs, Matthias Brandt. Un film ricco di riferimenti e di freschezza compositiva che segna l'atteso ritorno di Christian Petzold, con una incisiva indagine su passioni e inquietudini dei giovani, al ritmo di una grande colonna sonora.

Afire, la recensione: Petzold continua una trilogia di relazioni umane e sentimentali

Wanded Cinema a Ciné 2023: intervista ad Anastasia Plazzotta

Depardieu, Dujardin e Terzani: one man show

Locandina di Il sapore della felicita

Il 31 agosto 2023 arriva in sala Il sapore della felicità, il nuovo film di Slony Sow. Gabriel Carvin (Gerard Depardieu), lo chef più famoso di Francia, riceve la sua terza stella. E' all'apice della sua fama, ma non è un uomo felice, e non sa perché. Beve troppo, sua moglie (Sandrine Bonnaire) lo tradisce e ha un rapporto difficile con i due figli. Quando il suo migliore amico (Pierre Richard) tenta l'ipnosi, Gabriel improvvisamente ricorda il trauma del suo primo concorso di cucina quando, ancora ragazzo, era stato sconfitto da uno chef giapponese con una semplice, ma perfetta, scodella di noodles. Capisce che la sua infelicità deriva da lì e decide di partire per un avventuroso viaggio in oriente che cambierà per sempre la sua vita. La gigantesca interpretazione di Depardieu dà sapore e brio ad una commedia sentimentale e d'azione che coinvolge sempre di più lo spettatore con una serie di colpi di scena, fino ad un finale romantico e imprevedibile. Sandrine Bonnaire è una partner perfetta in un film con un cast molto ricco, ambientato tra Francia e Giappone. Il regista e sceneggiatore Slony Sow ha vinto diversi premi con i suoi corti e ora debutta in grande stile nel lungometraggio con un film internazionale e inter-generazionale.

Il 28 settembre 2023 arriva in sala A passo d'uomo, il maestoso nuovo film di Denis Imbert. Una meravigliosa storia di riscatto e di ripartenza nella quale ogni spettatore può rispecchiarsi. Tratto da un romanzo dello scrittore francese Sylvain Tesson, grande successo editoriale in patria, il film racconta un episodio della vita dello stesso Tesson segnata, nel 2014, da un grave e misterioso incidente durante una serata troppo alcolica. Al centro del film, come del romanzo, c'è un uomo azzerato, un uomo maturo che prende atto della propria fragilità e tenta di ricominciare da capo con un gesto apparentemente folle. Ferito e impedito nella deambulazione, Pierre, il protagonista, decide di attraversare a piedi il suo paese, a passo d'uomo, lungo un vecchio sentiero impervio e solitario, dalla Francia del sud fino alla Normandia. Nel corso della sua lunga marcia, oltre a scoprire la meraviglia della natura selvaggia, Pierre conoscerà molte persone nuove e soprattutto il potere salvifico del cammino. Un film in cui avventura e filosofia del vivere si mescolano indissolubilmente. A dare grande spessore al racconto di Tesson (che compare in un cameo) c'è il fascino ruvido e conturbante di un grandissimo Jean Dujardin, l'attore premio Oscar per The Artist.

Una foto di Tiziano Terzani

A ottobre 2023 è tempo di Tiziano Terzani: il viaggio della vita. Aneddoti divertenti si alternano a momenti drammatici, la sfera privata ai più importanti avvenimenti storici di cui lo scrittore di culto è stato testimone. Un viaggio intorno, ma soprattutto dentro il genio narrativo di un autore che ha fatto della propria vita il racconto più importante per i lettori di tutto il mondo. E grazie alle registrazioni audio inedite realizzate dal figlio Folco, sarà lo stesso Terzani a raccontare la sua vicenda umana e professionale, con la sua inconfondibile voce, insieme a quella di Monica Guerritore. Cinquanta ore di registrazioni audio, quindici ore di Super 8 di famiglia, cinquemila foto dell'archivio Terzani, venti ore di materiale d'archivio, otto animatori, due anni di lavoro. In questi numeri è racchiuso l'immenso valore del nuovo documentario che Mario Zanot ha dedicato a Tiziano Terzani, che racconta la vita del grande giornalista e scrittore, dall'infanzia alla morte. Completano il film animazioni 3D, illustrazioni originali e motion graphic, per rappresentare le situazioni delle quali non esistevano immagini (per esempio la sua scampata fucilazione in Cambogia).

Ecco il listino 2023 di Wanted Cinema: