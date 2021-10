Violet Evergarden: Il film, la recensione: la commovente conclusione dell’omonima serie

Violet Evergarden - Il film: una scena del film

In questa recensione di Violet Evergarden: Il film parleremo del primo lungometraggio animato uscito dopo il terribile attentato incendiario che ha colpito la Kyoto Animation. Quello che cerca di fare questa pellicola è dare una giusta conclusione alla celebre serie animata tratta dalle altrettanto note light novel che hanno commosso il Giappone e non solo. Violet Evergarden è una serie ad alto tasso emotivo e questo capitolo finale non fa eccezione: diretto da Taichi Ishidate, Violet Evergarden: il film mantiene tutte le promesse fatte, concludendo un cammino fatta di tante piccole storie, una vicenda che racconta di crescita, consapevolezza, ma sopratutto di sentimenti.

Violet Evergarden - Il film: un'immagine del film anime

Nell'anime, distribuito qui in Italia da Netflix avevamo fatto la conoscenza di Violet, una giovane ragazza con un difficile passato sui campi di battaglia. La sua scoperta dei sentimenti è stato il filo conduttore dell'intera vicenda, lei infatti è una bambola di scrittura automatica; vengono chiamate così coloro che offrono un servizio di scrittura molto particolare: le ragazze scrivono lettere cercando di interpretare al meglio i sentimenti di chi le commissiona. È grazie a questo lavoro che la protagonista ha potuto venir in contatto con tante storie diverse, alcune felici, alcune dolorose, comprendendo così i suoi stessi sentimenti, specialmente quelli verso il Maggiore Gilbert, superiore della ragazza ai tempi dell'esercito e sua prima guida verso una ritrovata umanità, presumibilmente scomparso durante la stessa battaglia che le è costata entrambe le mani.

Una trama commovente

Violet Evergarden - Il film: una sequenza del film anime

In questo film conclusivo ritroviamo una protagonista molto più matura e consapevole dei propri sentimenti. Divenuta una delle bambole di scrittura automatiche più famose, Violet è molto richiesta e riceve diversi tipi di incarichi, dallo scrivere inni all'occuparsi delle lettere dei clienti. Un giorno le capita, però , una richiesta da un cliente molto particolare: un bambino malato che vorrebbe lasciare delle lettere ai suoi familiari. Come al solito la ragazza si dedica all'incarico con professionalità e impegno, mettendo su carta le difficili ultime parole che il ragazzino vuole rivolgere ai propri cari. Nel frattempo nel magazzino di smistamento posta viene ritrovata una lettera con una grafia molto particolare che farà sperare che il maggiore Gilbert possa essere ancora vivo.

La fine di un percorso

Violet Evergarden - Il film: un'immagine del film

Tutto, proprio tutto, in questo film trova una sua conclusione. Sceneggiatore e regista hanno ritenuto che per narrare queste ultime e nuove avventure di Violet fosse necessario uno sguardo consistente a quello che era stato. Spesso, durante la visione, ci troviamo davanti a flashback del passato, avvenimenti già conosciuti durante gli episodi della serie e che qui tentano di spiegare anche a chi non le ricorda o non le conosce le origini della protagonista. Ci risulta difficile, però, pensare che questo lungometraggio possa essere apprezzato da chi è a digiuno della serie: troppi, infatti, sono i rimandi a storie affrontate negli episodi precedenti, storie che in Violet hanno lasciato il segno e che sono state particolarmente apprezzate dal pubblico. Tenuto quindi conto di questo elemento possiamo considerare i vari flashback un po' ridondanti: avremmo preferito magari assistere ad aneddoti inediti dell'infanzia con Gilbert piuttosto che vedere riproposte quasi tutte le scene che vedono, sì, la crescita del rapporto tra i due, ma che ben conoscevamo poiché viste e riviste nell'anime.

Un film ad alto tasso emotivo

Violet Evergarden - Il film: un'immagine

Su una cosa, comunque, possiamo star certi: Violet Evergarden - Il Film è un prodotto ad alto tasso emotivo che non tradisce e completa nel modo migliore possibile le vicende raccontate nell'anime. Preparate i fazzoletti dunque, perché tra le bellissime e delicate animazioni, si dipanano, come al solito, una serie di storie che non potranno non toccarvi nel profondo. Quella di Violet è sempre stata una storia di crescita, una formazione sentimentale che trova il suo culmine proprio in questo lungometraggio e che non potrà lasciarvi indifferenti. Ovviamente non è un film per tutti e, proprio per la sua spiccata componente drammatica, non è adatto a chi non gradisce questo preciso genere che permea ogni singola inquadratura e ogni dialogo. Ideale per chi ha amato la serie, vuole viverne la conclusione e trascorrere un paio d'ore dando libero sfogo alle lacrime.