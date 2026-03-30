Mike & Nick & Nick & Alice, intervista a Vince Vaughn: “Che bello recitare in un film originale!”

Presentato in anteprima al SXSW, Mike & Nick & Nick & Alice è un film che, per essere descritto, ha bisogno di molte etichette. È una commedia, ma è anche un crime movie con elementi action e una forte impronta sci-fi, capitanato da un trio di volti decisamente molto riconoscibile. C'è quel Vince Vaughn che, da Swingers in poi, ha saputo costruire una carriera fortemente caratterizzata dall'apparizione in commedie di grande successo, ma anche in progetti che, con le risate, hanno poco a che fare, che si tratti del retelling di Psycho diretto da Gus Van Sant o di True Detective.

Il trio di protagonisti di Mike & Nick & Nick & Alice

Poi c'è il James Marsden di X-Men, che in questi giorni è su Disney+ anche con la seconda stagione di Paradise, e la Eiza González di Baby Driver e della serie From Dusk Till Dawn. In Italia e nel resto del mondo è disponibile in streaming esclusivo su Disney+ e, grazie a Disney, abbiamo avuto la possibilità di scambiare quattro chiacchiere col protagonista assoluto del film, Vince Vaughn.

L'amore per Dungeons & Dragons

Da amanti di Dungeons & Dragons, con la consapevolezza che anche Vince Vaughn fa parte di quella combriccola di celebrità che si ritrova a casa di Joe Manganiello per lanciare dadini attorno al bellissimo tavolo da gioco dell'attore, gli abbiamo chiesto subito se trova ancora il tempo per giocare con il suo party. E quanto, per un attore, sia utile recitare anche una parte giocando a un gioco di ruolo. "Sai, sono appena tornato dal Wisconsin" ci svela la star "dalla Gary Con, la convention dedicata al creatore di Dungeons & Dragons, Gary Gygax. Che è anche una delle prime convention del tipo. E sì, la cosa interessante del mio party è che è composto da scrittori, musicisti e attori".

Vince Vaughn in una scena del film

"Giochiamo tutti da quando eravamo giovanissimi, è stata una maniera molto giocosa per approcciarsi allo storytelling. Ora che siamo più vecchi, sì, mi ritrovo a giocare qua in città (a Los Angeles, ndr.) con un po' di gente come quella che hai citato tu". Poi è Vaughn a "intervistare" chi vi sta parlando ora dando vita al seguente botta & risposta: "E tu? Giochi?" - "Sì, però ora ho poco tempo, ho una figlia piccola", "Oh, giocherai con lei poi quando cresce, è divertente", "Oh sì, non vedo l'ora".

Un film con una sua identità originale

Il presupposto sci-fi di Mike & Nick & Nick & Alice è qualcosa che pare uscito fuori da una commedia anni '80. Qualcosa in stile La donna esplosiva del solo e unico John Hughes. Chiaramente non vi spoileriamo il motivo, ma lo capirete fin dalle primissime battute della pellicola. Cosa ne pensa Vince Vaughn di questa osservazione?

Tanto per cominciare, l'attore ci racconta che: "Sai, sono stato così fortunato da conoscere John Hughes. E ti dirò di più: sono ancora amico di suo figlio. John è stato un artista davvero unico, uno straordinario narratore. Se pensi ai film che ha scritto e che ha diretto... ha contribuito a creare storie straordinarie. La donna esplosiva aveva questo presupposto strepitoso alla base, ma poi in realtà gli altri suoi film mostravano situazioni che potevano tranquillamente accadere nella vita di tutti i giorni. Circostanze con cui potevi entrare in relazione".

La particolarità di Mike & Nick & Nick & Alice

Però, come scrivevamo in apertura, la pellicola scritta e diretta da BenDavid Grabinski ha tante facce che contribuiscono a plasmarne la sostanziale unicità. Una cosa di cui Vince Vaughn è ben consapevole perché, continuando ad articolare la risposta precedente, dice: "Sai, BenDavid aveva una sua idea per questo lungometraggio. E per me è stato divertente farne parte perché era un'idea originale, composta da elementi sci-fi, action, comedy. E quello che abbiamo ottenuto è un film fresco. Quanto è divertente lavorare a un film che non sia un remake?".

Circa la sua performance, che ruota attorno al dare vita allo stesso personaggio in due versioni, spiega: "Ho voluto lavorare sull'idea di questo tizio che si ritrova a vivere sei mesi della sua vita in cui ha modo di rivalutare alcune sue decisioni e avere un'opportunità di crescita. L'aspetto interessante è interpretare la stessa persona solo con un po' di saggezza in più".