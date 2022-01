10 videogiochi cinematografici previsti nel 2022

LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker, un'immagine del gioco

Il legame tra cinema e videogiochi diventa sempre più stretto e reciproco: i film diventano videogiochi, i videogiochi arrivano al cinema, e il 2022 si prospetta ricco di opportunità per chi ama entrambi i media. Che poi molte trasposizioni non funzionino o siano realizzate... sommariamente, per così dire, è sempre un rischio, ma bisogna dire che rispetto a una decina di anni fa le major hanno cominciato a investire meglio, a prestare più attenzione alle esigenze dei fan oltre che del pubblico occasionale, assumendo scrittori e registi più famosi e apprezzati. Mentre titoli pluripremiati come Uncharted e The Last of Us passano rispettivamente al grande e al piccolo schermo, film vecchi e nuovi sbarcano - o tornano - su console e PC: da Star Wars a Harry Potter, passando per gli eroi DC e quelli Marvel, ecco 10 videogiochi cinematografici o viceversa che dovrebbero uscire nel 2022.

1. LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker

Dopo decine e decine di tie-in LEGO su licenza (Il Signore degli Anelli, Harry Potter, Pirati dei Caraibi e Indiana Jones, solo per citarne alcuni) siamo arrivati alla chiusura del cerchio, che non poteva che essere Star Wars visto che tutto è cominciato nel 2005 proprio con LEGO Star Wars: Il videogioco. Rimandato più volte dal 2019 in poi, il nuovo gioco targato TT Games dovrebbe vedere nei primi mesi del 2022 su praticamente ogni piattaforma. Lo sviluppatore britannico ha avuto bisogno di più tempo per rifinire quello che sembrerebbe essere il LEGO Star Wars definitivo: il gioco, infatti, adatterà tutti i nove film della saga degli Skywalker, compresi quelli già trasposti in videogioco che saranno ridisegnati da zero. Adatto a grandi e piccini, LEGO Star Wars offrirà una gran varietà di stage e modalità, oltre a centinaia di personaggi diversi da collezionare e controllare.

2. Gotham Knights

Gotham Knights, un'immagine del videogioco

La serie Batman: Arkham ha fatto scuola e sebbene siano passati alcuni anni dall'ultima release, il controverso Batman: Arkham Knight, nessun videogiocatore ha dimenticato le avventure vissute nella Gotham City di Rocksteady Studios. Gotham Knights vuole essere l'erede spirituale di quella serie, in tutti i sensi. In un mondo senza Batman, il destino della città di Gotham è nelle mani di quattro sidekick: Nightwing, Robin, Batgirl e Cappuccio Rosso. Il gioco sviluppato da WB Games Montréal ci permetterà di controllare questi quattro eroi e affrontare da soli o in compagnia la Corte dei Gufi e tutti gli altri nemici che bazzicano per un open world molto più dinamico che in passato. In uscita per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e Microsoft Windows entro l'anno, ma sicuramente dopo l'arrivo in sala del The Batman di Matt Reeves.

3. Suicide Squad: Kill the Justice League

Suicide Squad: Kill the Justice League, un'immagine del videogioco

Il primo Suicide Squad è stato un brutto film che ha avuto il merito di far conoscere al mondo intero una strampalata banda di anti-eroi. Il più recente The Suicide Squad - Missione Suicida di James Gunn è uscito nel periodo peggiore possibile ma, a differenza del prequel, ha convinto critica e pubblico: per il nuovo titolo d'azione in uscita entro l'anno su Microsoft Windows, PlayStation 5 e Xbox Series X/S questo è un importantissimo assist. Lo sviluppatore è proprio quello della summenzionata serie Arkham, Rocksteady Studios, e quindi ci possiamo aspettare un'esperienza fortemente cinematografica. Suicide Squad: Kill the Justice League sarà un'avventura in terza persona fortemente incentrata sul combattimento che potremo giocare da soli o in cooperativa. Nei panni di alcuni super criminali come Harley Quinn, Captain Boomerang, King Shark e Deadshot dovremo affrontare i membri della Justice League che, sotto il controllo mentale di Brainiac, stanno mettendo Metropolis a ferro e fuoco.

4. Marvel's Midnight Suns

Marvel's Midnight Suns, un'immagine del videogioco

Dai supereroi DC a quelli Marvel, questa volta abbiamo una data di uscita: marzo 2022 su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Microsoft Windows, PlayStation 5 e Xbox One. Midnight Suns, tuttavia, non si ispira a nessun film in particolare, né a una serie a fumetti specifica, ma prende spunto da alcune vecchie storie per imbastire un'avventura dai toni estremamente cupi in cui alcuni tra i più famosi eroi Marvel devono allearsi per fermare la regina dei demoni Lilith. Sviluppato da Firaxis, gli stessi di X-COM: Enemy Unknown, Midnight Suns permette di formare squadre di quattro eroi e interagire con l'ambiente per sconfiggere i nemici nei combattimenti a turni. Tra una missione e l'altra potremo anche microgestire gli eroi e i loro poteri. Il gioco ideale per avvicinarsi all'uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

5. Evil Dead: The Game

Evil Dead: The Game, un'immagine del videogioco

Inizialmente non avremmo scommesso un soldo bucato su questo tie-in de La Casa, ma poi, dopo aver visto l'ultimo trailer, ci siamo dovuti ricredere: sembra davvero divertente! Sviluppato da Saber Interactive per praticamente ogni piattaforma, il gioco, in uscita a febbraio, pesca a piene mani nella tradizione multigiocatore del celebre Left 4 Dead ma contestualizza il gameplay - quattro giocatori contro orde di nemici - in salsa Evil Dead. E quindi, tanto sangue, combo viscerali, un'arma per mano compresa la mitica motosega, e una pletora di personaggi diversi provenienti dall'universo cinematografico e televisivo, Ash vs. Evil Dead compresa. I fan del genere horror, della saga di Ash Williams e dei videogiochi cooperativi/competitivi potrebbero aver trovato un vero gioiellino.

6. Dune: Spice Wars

Dune: Spice Wars, un'immagine del videogioco

In realtà Dune e i videogiochi hanno una storia lunga che risale ai primi anni '90. Pensate che Dune II: Battle for Arrakis è considerato il capostipite degli strategici in tempo reale. Dune: Spice Wars, che esce indubbiamente sull'onda del successo del film di Denis Villeneuve, è in sviluppo presso Shiro Games, autori dell'apprezzato Northgard, e uscirà in Accesso Anticipato su Steam nel corso dell'anno. Anche questo tie-in sarà uno strategico in tempo reale, ma non si ispirerà al film o ai romanzi: il giocatore, infatti, guiderà una delle tante fazioni che si contendono la Spezia - come gli Atreides e gli Harkonnen - e dovrà conquistare il pianeta Arrakis con l'astuzia, la diplomazia o la violenza.

7. Il Signore degli Anelli: Gollum

Il Signore degli Anelli: Gollum, un'immagine del videogioco

Purtroppo non sappiamo molto su questo titolo sviluppato da Daedelic Entertainment, se non che si tratterà di un'avventura in terza persona incentrata su Gollum che ripercorrerà la storia de Il Signore degli Anelli dal suo punto di vista. A quanto pare, la sua doppia personalità influenzerà il gameplay in qualche modo e il giocatore potrà scegliere se risolvere alcune situazioni come Gollum o come Sméagol. In uscita nel corso del 2022 per Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, Il Signore degli Anelli: Gollum potrebbe essere un'interessante interpretazione videoludica dell'opera di J.R.R. Tolkien. Dopo il successo della trilogia di Peter Jackson si sono susseguiti tantissimi giochi, ma pochi sono riusciti a fare centro: sarà la volta buona?

8. Avatar: Frontiers of Pandora

Avatar: Frontiers of Pandora, un'immagine del videogioco

Sono passati oltre dieci anni, ma il momento è quasi arrivato: nel dicembre del 2022 torneremo su Pandora quando arriverà in tutte le sale Avatar 2 di James Cameron. Se tutto va bene, il videogioco sviluppato da Massive Entertainment, in collaborazione con Lightstorm Entertainment e Disney, arriverà anche prima, e sarà un'avventura in prima persona in stile Dishonored. Noi impersoneremo un Na'vi e potremo sfruttare la sua agilità e le agili creature di Pandora per esplorare in lungo e in largo la Frontiera Occidentale mentre cerchiamo di proteggere il pianeta dai terrestri della RDA. Quel poco che si è visto sembra molto promettente, e l'immaginario di James Cameron si presta benissimo a questo tipo di adattamento videoludico.

9. Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy, un'immagine del videogioco

Sviluppato da Avalanche Software per PlayStation 4, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One e Microsoft Windows, Hogwarts Legacy è l'attesissima - e più volte rimandata - avventura in terza persona che si ispira all'immaginario di J.K. Rowling. Il gioco, però, non si svolgerà all'epoca di Harry Potter, ma nel 1800: ci caleremo nei panni di un nuovo studente, particolarmente portato per le arti magiche, che dovrà dividersi tra le lezioni di incantesimi e i segreti che rischiano di distruggere il castello. Per via della sua natura open world, dell'altissimo budget e dello straordinario universo cui si ispira, Hogwarts Legacy è uno dei giochi più interessanti del 2022: un anno ideale in cui uscire, visto che si festeggia il ventennale di Harry Potter e la pietra filosofale.

10. Sonic Frontier

Sonic Frontier, un'immagine del videogioco

Concludiamo questa carrellata con un caso particolare: Sonic è prima di tutto un videogioco - il primissimo risale al 1991 - che negli ultimi anni ha perso un po' di smalto, ma che è tornato prepotentemente alla ribalta con Sonic Il Film. La pellicola era partita malissimo - ricordate tutte le polemiche sul design del personaggio che avevano costretto gli studios a rimandare l'uscita per ridisegnarlo? - ma poi, quando è arrivata in sala, si è rivelata essere uno dei migliori adattamenti cinematografici da un videogioco. Con l'uscita del sequel in aprile, i tempi erano maturi per una nuova avventura videoludica: si chiamerà Sonic Frontier, ma a parte questo non sappiamo nulla, tranne che sarà completamente 3D e che uscirà nel corso dell'anno. Tuttavia stiamo parlando del mitico porcospino blu, quindi merita la nostra attenzione a prescindere.