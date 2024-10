Venom, da Carnage a Toxin: i simbionti legati al personaggio dei fumetti Marvel

In Venom: The Last Dance il nostro Eddie Brock aka Tom Hardy dovrà affrontare una delle minacce più pericolose, ovvero Knull, il dio dei simbionti. Questo comporterà la presenza - come già accennato anche da alcune clip del film - di altre versioni di Venom. Inoltre, come sappiamo, esistono altri tipi di simbionti legati a Venom, iniziando da Riot e passando da Carnage. Dunque, andremo ad analizzare principalmente quali sono i simbionti legati a Venom nei fumetti, oltre a quelli già apparsi nei primi film della saga.

Venom, Carnage e tutti gli altri simbionti del mondo Marvel

Venon in The Last Dance

Come abbiamo specificato, Venom è un simbionte creato da Knull che può inglobare una persona o un animale ed interagire prendendo possesso del suo corpo. Il simbionte, però, non è l'unico della sua specie, ma ne esistono diversi con i quali Venom si è scontrato. Vediamo quali sono le origini di questi tipi di simbionti e quali collegamenti hanno con il personaggio Marvel.

Venom

Ovviamente non possiamo non partire dall'originale, il simbionte che ha dato vita a tutto, ovvero Venom. L'alieno fu creato da parassiti amorfi extraterrestri, dai quali nacque il simbionte. Fin da subito si differenziò dai suoi simili, i quali quando prendono il controllo di un ospite, lo controllano senza lasciare al malcapitato la libertà di scelta. Venom era differente e per questo fu esiliato dal suo mondo d'origine, e spedito su Battleworld, perché considerato pazzo a causa dei suoi ideali. Il primo contatto terrestre con l'alieno avvenne qui, quando Spider-Man venne inviato in quel posto durante le Guerre Secrete, perché doveva riparare il costume, distrutto dopo i diversi scontri.

Venom in una striscia dei fumetti

Qui l'Uomo Ragno liberò accidentalmente Venom che si unì a lui, dandogli un nuovo out-fit e delle nuove abilità, che lo potenziarono. Al ritorno di Peter Parker sulla Terra, Venom approdò sul pianeta ed è qui che entra in contatto con Eddie Brock, dopo che l'Arrampica-Muri se ne liberò grazie all'aiuto di Reed Richards. Dopo l'abbandono del corpo di Spider-Man, il simbionte divenne immune al senso di ragno e per questo non può essere percepito dall'eroe. In seguito, Brook venne richiuse in prigione, nella quale conobbe Kasady. Quando il giornalista fuggì dal carcere, un frammento di Venom si staccò unendosi al serial Killer, creando Carnage.

Riot

Riot, il primo dei simbionti con il quale veniamo in contatto dopo Venom è il capo delle creature che vengono portate sulla Terra dalla Life Foundation. Nel primo film con Tom Hardy lo vediamo atterrare in Maleysia e dirigersi da Charlton Drake (Riz Ahmed), controllandone in seguito il corpo. Anche nella saga fumettistica Riot è il capo dei Simbionti e vuole conquistare la Terra.

Riot in Venom

Essendo stato creato da un campione di Venom, può però, a differenza dello stesso, aumentare e diminuire la sua massa. Soprattutto nello scontro finale del primo film targato Sony vediamo le sue abilità di combattimento, che possono variare dal creare lame al posto delle mani, o palle chiodate per combattere. Un aspetto non specificato nel film, è la capacitò di Riot di essere immune a veleni e tossine, inoltre può uccidere un altro simbionte facendolo uscire dal suo ospite umano.

Scream

Scream

Un altro seme estratto da Venom originale è quello di Scream, un simbionte dai capelli rossi e dalle diverse abilità che mise in serie difficoltà quello originale. Esistono diverse varianti di questa versione, a partire da quella vista anche nei videogame in Marvel's Spider-Man 2, che vedono MJ venire controllata dall'alieno. Questo nuovo simbionte si unì a Donna Diego, che nei fumetti è l'ospite originale, e divenne insieme agli altri estratti da Venom, uno dei guardiani della Life Foundation. Anche Scream si differenzia dagli altri simbionti per i diversi poteri, infatti, può modificare la sua massa grazie alle urla, creando ali che le permettono di volare. Inoltre, usa i suoi capelli per afferrare i nemici, e lanciarli come delle lunghe appendici. La sanità mentale di Donna Diego è sempre stata al limite, ma dopo la fusione con Scream perde completamente il controllo ed uccide i suoi 4 fratelli: Riot, Phage, Agony e Lasher.

Hybrid

La fusione di questi quattro simbionti, Agony, Phage, Riot e Lasher, va a formare uno degli alieni più potenti visti in Venom: Hybrid. Questo perché i quattro simbionti perdono i loro ospiti (uccisi da Scream) e le quattro creature si unirono per sopravvivere, ad un altro ospite, ovvero Scott Washington. Il simbionte prenderà appunto il nome di Hybrid, e cercherà la sua vendetta contro i malviventi che hanno ucciso suo fratello e paralizzato lui.

Phage

Phage

L'unico simbionte che si distingue dai suoi "fratelli" per il colore tipico della sua tuta, ovvero il giallo. Per il resto, Phage, ha le stesse abilità di Venom e serve, durante l'arco narrativo dedicato al simbionte principale, come parte per l'Hybrid. Visivamente interessante, questo alieno non ha altro di differente da Venom di Eddie Brock.

Carnage

Uno dei nemici principali del Venom di Eddie Brock è sicuramente il Carnage di Cletus Kasady. La messa in scena del personaggio in Venom: La furia di Carnage sicuramente non è stata delle migliori, anche perché l'alieno è molto più violento nei fumetti e la storia che lo riguarda è molto più interessante. La nascita del simbionte avviene dalla fusione di un pezzo di Venom proprio con l'assassino Kasady.

Carnage, Spidey e Venom

La furia omicida di Kasady si unisce a Carnage che diviene un essere incontrollabile, voglioso di sangue. Il colore rosso dell'alieno è dato dal contatto del simbionte col sangue di Kasady e di conseguenza assorbe anche la sua follia omicida, la quale non trova limiti o restrizioni, e per questo rimane il nemico più pericoloso per Venom.

Lasher

Lasher

Tra i simbionti presenti nei diversi fumetti dedicati a Venom è Lasher. Il caratteristico colore verde e la formazione di altri arti con le lame aumentano il potenziale offensivo di questo alieno. Per il resto ha gli stessi poteri di Venom.

Agony

Agony

Un altro dei cinque simbionti principali della Life Foundation è Agony. La caratteristica principale dell'alieno è data dal suo colore rosa, e dalla super velocità che riesce a raggiungere. Inizialmente l'ospite di Agony fu Leslie Gesnaria, poi uccisa, come detto sopra da Scream.

Scorn

Scorn

Scorn è il simbionte che ha preso vita da alcune parti separate dal corpo di Carnage, dopo uno scontro con Sentry. Di conseguenza sono state create protesi ibride che si sono unite a queste parti del simbionte stesso, creandone uno nuovo che si unì a Shriel diventando, appunto, Scorn. Questo simbionte fu influenzato dal King in Black, Knull, che con l'aiuto di Scorn cercò di scappare dal suo luogo di prigionia per provare ancora una volta a conquistare

Toxin

Toxin

Il simbionte che vediamo in Venom: The Last Dance, e che contrasterà Eddie Brock nella pellicola. L'ospite di questo alieno è l'agente di polizia Patrick Mulligan che viene scelto per ospitare Toxin. Data la natura corretta dell'agente, almeno nei fumetti, Toxin aiuta spesso anche Spider-Man ad affrontare diversi nemici prima di rimanere ucciso.